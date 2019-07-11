Правда ли, что крем «Спасатель» лечит кожу от всего

Популярный в народе недорогой бальзам «Спасатель» набирает все больше популярности в Сети. Копеечное средство восхищает пользователей, которые посвящают ему хвалебные отзывы и уверяют, что крем вылечил их кожу от всего.

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Производители бальзама заявляют, что он изготовлен полностью из натуральных компонентов и не содержит никаких антибиотиков и гормонов. Действительно, в его составе содержится оливковое, топленое и облепиховое масло, экстракт календулы, пчелиный воск, скипидар, витамины A и E, эфирные масла чайного дерева, лаванды и розы.

В показаниях к применению указаны ожоги и обморожения, волдыри, шрамы, синяки, ссадины, трещины, отеки, острые воспалительные процессы на коже, растяжения связок. Судя по отзывам в Сети бальзам, действительно, с легкостью устраняет такие проблемы. Эксперты считают, что богатый состав мази легко справляется с подобными повреждениями кожи, а также оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие.

Пользователи называют бальзам «легендарным» и уверяют, что он должен быть в каждой аптечке. Многочисленные отзывы из серии «до и после» реально доказывают, что бальзам в короткие сроки спасает кожу от ожогов, гнойных ран, мозолей и синяков.

Однако, оказалось, что крем помогает и просто сухой обезвоженной коже благодаря маслам в его составе. Он питает и хорошо увлажняет ее, препятствуя испарению влаги.

Кроме того, многие пользователи Сети рассказывают, что используют «спасатель» при борьбе с прыщами. Он быстро нейтрализует воспаления и «спасает кожу от акне». А в случае с подкожными прыщами следует мазать его на место воспаления на ночь, чтобы к утру «гной вышел из-под кожи», считает давняя поклонница средства.

Но и это еще не все, женщины делятся своими результатами от применения бальзама в косметических целях. Так в Сети пишут, что после использования «спасателя» как ночного крема кожа стала однороднее, а мелкие воспаления исчезли.

Вдохновленные полезными свойствами «спасателя» пользователи проверяют его свойства при любых проблемах с кожей. Некоторые даже уверяют, что крем помогает избавиться от растяжек и мелких морщин. Однако не стоит наносить его на все лицо, так как это может забить поры. Кроме того, следует ознакомиться с противопоказаниями.

Стоит отметить, что среди сотен хвалебных отзывов, нашлись 2-3 человека, которым крем не подошел. Никаких видимых результатов они не заметили.