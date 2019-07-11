Как быстро замедлить пульс без таблеток

Внезапно участившийся пульс (более 100 ударов в минуту) оставлять без внимания точно не стоит. Но и сразу бросаться глотать лекарства тоже не всегда обязательно. Можно попробовать быстро «укротить» пульс другими способами.

Контролируйте дыхание

Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Следите за каждым вздохом, постарайтесь почувствовать его. Дыхание должно быть ровным и глубоким. Внутреннее спокойствие положительно повлияет и на сердечный «бунт».

Прилягте

Просто примите горизонтальное положение, закройте глаза и «договоритесь» со своим телом. Дайте понять организму, что повышенной активности от него сейчас не требуется. Через пару минут вы уже заметите, что пульс пришел в норму.

Умойтесь

Или хотя бы просто побрызгайте на лицо холодной водой. Это активизирует так называемый «нырятельный» рефлекс, реагируя на который организм начинает снижать активность всех систем, в том числе и пульса.

Вышеперечисленные советы помогут вам вернуть пульс в норму, но если подобные «шутки» случаются с вами довольно часто, без внимания их оставлять нельзя. Следует обратиться к врачу, а в аптечке держать необходимые лекарства для нормализации сердечного ритма.