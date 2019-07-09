Зачем пить ликер из чеснока 

Чеснок издавна используют не только как приправу для различных блюд, но и в качестве лекарственного средства, помогающего в профилактике и лечении некоторых заболеваний. В одном зубчике чеснока содержится более 400 полезных соединений. С помощью этого продукта можно вывести кишечных паразитов, снизить давление, бороться с вирусами и бактериями и даже предупредить развитие онкологических заболеваний.
При этом не обязательно просто есть чеснок. Из него можно приготовить различные отвары и даже очень полезный напиток на основе красного вина. Возможно, вы удивитесь, но такое сочетание оказывает весьма благоприятное действие на организм, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.
Как приготовить чесночный ликер:
- Большую головку чеснока истолочь в ступке или очень мелко нарезать. Пользоваться прессом для чеснока или другими нежелательно.
- Получившуюся кашицу поместить в стеклянную емкость (лучше использовать бутылку из темного стекла) и залить 1 литром красного вина (хорошо «работает» в паре с чесноком кагор).
- Плотно закрыть емкость и поставить в прохладное темное место на 7-10 дней. Ежедневно емкость с жидкостью необходимо взбалтывать.
- По истечении указанного срока жидкость в бутылке процедить. Чесночный ликер готов.
Хранить ликер из чеснока необходимо на дверце холодильника, принимать по 15 мл три раза в день перед едой в течение месяца.
Какого эффекта удастся достичь, принимая чесночный ликер:
- избавиться от излишков солей в организме;
- укрепить иммунитет;
- улучшить процесс пищеварения;
- очистить кровь и снизить уровень холестерина;
- укрепить стенки сосудов;
- повысить жизненный тонус организма.