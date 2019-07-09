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Зачем пить ликер из чеснока 

Рамблер 1 час назад
Чеснок издавна используют не только как приправу для различных блюд, но и в качестве лекарственного средства, помогающего в профилактике и лечении некоторых заболеваний. В одном зубчике чеснока содержится более 400 полезных соединений. С помощью этого продукта можно вывести кишечных паразитов, снизить давление, бороться с вирусами и бактериями и даже предупредить развитие онкологических заболеваний.
При этом не обязательно просто есть чеснок. Из него можно приготовить различные отвары и даже очень полезный напиток на основе красного вина. Возможно, вы удивитесь, но такое сочетание оказывает весьма благоприятное действие на организм, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

Как приготовить чесночный ликер:

  1. Большую головку чеснока истолочь в ступке или очень мелко нарезать. Пользоваться прессом для чеснока или другими нежелательно.
  2. Получившуюся кашицу поместить в стеклянную емкость (лучше использовать бутылку из темного стекла) и залить 1 литром красного вина (хорошо «работает» в паре с чесноком кагор).
  3. Плотно закрыть емкость и поставить в прохладное темное место на 7-10 дней. Ежедневно емкость с жидкостью необходимо взбалтывать.
  4. По истечении указанного срока жидкость в бутылке процедить. Чесночный ликер готов.
Хранить ликер из чеснока необходимо на дверце холодильника, принимать по 15 мл три раза в день перед едой в течение месяца.

Какого эффекта удастся достичь, принимая чесночный ликер:

  • избавиться от излишков солей в организме;
  • укрепить иммунитет;
  • улучшить процесс пищеварения;
  • очистить кровь и снизить уровень холестерина;
  • укрепить стенки сосудов;
  • повысить жизненный тонус организма.
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Народная медицина , Видео
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