Зачем пить ликер из чеснока

Чеснок издавна используют не только как приправу для различных блюд, но и в качестве лекарственного средства, помогающего в профилактике и лечении некоторых заболеваний. В одном зубчике чеснока содержится более 400 полезных соединений. С помощью этого продукта можно вывести кишечных паразитов, снизить давление, бороться с вирусами и бактериями и даже предупредить развитие онкологических заболеваний.

При этом не обязательно просто есть чеснок. Из него можно приготовить различные отвары и даже очень полезный напиток на основе красного вина. Возможно, вы удивитесь, но такое сочетание оказывает весьма благоприятное действие на организм, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

Как приготовить чесночный ликер:

Большую головку чеснока истолочь в ступке или очень мелко нарезать. Пользоваться прессом для чеснока или другими нежелательно. Получившуюся кашицу поместить в стеклянную емкость (лучше использовать бутылку из темного стекла) и залить 1 литром красного вина (хорошо «работает» в паре с чесноком кагор). Плотно закрыть емкость и поставить в прохладное темное место на 7-10 дней. Ежедневно емкость с жидкостью необходимо взбалтывать. По истечении указанного срока жидкость в бутылке процедить. Чесночный ликер готов.

Хранить ликер из чеснока необходимо на дверце холодильника, принимать по 15 мл три раза в день перед едой в течение месяца.

Какого эффекта удастся достичь, принимая чесночный ликер: