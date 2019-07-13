Что будет с кровью, если есть грецкие орехи ежедневно

С помощью питания можно серьезно повлиять на собственный организм. Например, грецкие орехи способны изменить некотрые показатели крови. Разбираемся, как это происходит.

Гемоглобин

Грецкий орех богат железом, цинком и кобальтом, эти минералы помогают повысить содержание гемоглобина в крови и бороться с проявлениями железодефицитной анемии.

Холестерин

В грецком орехе содержатся витамины А и Е, они улучшают работу всех систем органов, а также помогают очистить сосуды от вредного холестерина и укрепить их стенки. Грецкие орехи предупреждают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Сахар

Настойка из перегородок грецкого ореха помогает снизить сахар в крови.

Противопоказания

Грецкие орехи не рекомендованы детям до 5 лет, людям с избыточным весом, а также тем, кто страдает аллергией. Кроме того, особое внимание стоит обратить на свежесть продукта. В орехах содержатся жиры, которые могут прогоркнуть.