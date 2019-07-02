Чем опасна спирулина

Биологически активные добавки на основе спирулины давно завоевали любовь и популярность среди населения. Больше всего на чудесную сине-зеленую водоросль уповают ярые приверженцы ЗОЖ и вечно худеющие люди. Тем не менее спирулина не так безопасна, как может показаться на первый взгляд.

В промышленных масштабах спирулина выращивают в пресных водоемах, часто с применением удобрений, кроме того, может быть заражена и сама вода токсичными веществами или опасными микроорганизмами, а водоросль, как губка, впитывает в себя все. Потому к выбору производителя БАД нужно подойти со всей ответственностью и убедиться в его добросовестности.

Добавки со спирулиной противопоказаны аллергикам, их прием моэжет спровоцировать отек или сыпь. У некоторых людей после приема спирулины ухудшается сон, некоторые специалисты связывают это с повышенной выработкой тепла в клетках.

Прием этой водоросли моежт вызвать различные проблемы с желудочно-кишечным трактом: повышение кислотности, икоту, запор или диарею.

Спирулина противопоказана людям, принимающим антикоагулянты — препараты, которые снижают свертываемость крови. Также эту водоросль запрещено принимать людям, страдающим фенилкетонурией и аутоимунными заболеваниями, например, рассеянным склерозом, в противном случае состояние больных может ухудшиться.