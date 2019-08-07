Как справиться с гипертонией

Видео рассказывает о распространённой проблеме — повышении артериального давления.

Гипертония — явление крайне неприятное. Обычно снижают кровяное давление с помощью медикаментов, но можно попытаться помочь себе и без лекарств. Одним из самых эффективных способов является самомассаж. Чтобы избавиться от симптомов, нужно помассировать точки на шее и возле уха. Массировать эти точки нужно в течение 10 минут с каждой стороны, и облегчение непременно наступит. Существуют и другие точки на теле, обработка которых снижает давление крови. Узнайте о них из видео.