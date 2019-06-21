Растения, которые изгоняют паразитов из организма

Привычные растения, которые есть практически на каждой кухне, могут помочь в борьбе с паразитами.

Барбарис

Ягоды часто добавляют как приправу в плов, салаты и другие блюда, но мало кто знает, что барбарис вполне может пригодиться в борьбе с паразитами печени. Причем использовать можно все части растения, в том числе корень. Кроме того, растение помогает расщеплять жиры и очищать кровь.

Гвоздика

Это растение способно бороться с круглыми, ленточными и плоскими червями, уничтожать бактерии, вирусы и даже грибки в крови, мозге, нервах и половых органах. Гвоздика оказыает дезинфицирующее действие на легкие, желудок и лимфу.

Имбирь

Польза имбиря не вызывает сомнений, он укрепляет иммунитет, а кроме того, помогает уничтожать глисты, вирусы и даже грибки в кишечнике и легких.

Чеснок

Любители чеснока защищены практически от любых паразитов, с которыми могут случайно столкнуться.

Укроп

Противопаразитарным эффектом обладают листья, стебель и семена растения. Укроп борется с паразитами в органах пищеварения, печени, поджелудочной железе, сердце, сосудах и урогенитальной системе. А масло укропа помогает уничтожать грибки.

Внимание! Если вы подозреваете, что заражены паразитами, немедленно обратитесь к врачу и не пытайтесь заниматься самолечением.