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Как улучшить память 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Простые приемы, которые помогут вам натренировать память.

Придерживайтесь диеты

Старайтесь делать так, чтобы основные приемы пищи были максимально сбалансированы. Добавьте в рацион морепродукты, рыбу, яйца, злаки, растительное масло и овощи, которые улучшают память.

Высыпайтесь

Чтобы как следует запоминать, необходимо концентрироваться, быть максимально внимательным. Однако если вы регулярно недосыпаете, ваша внимательность страдает.

Тренируйте память

Если вы что-то забыли, не стоит сразу уточнять у окружающих или погружаться в интернет, потратьте время на то, чтобы вспомнить самостоятельно. Память, как и мышцы, можно натренировать.

Тренируйте внимание

Как мы уже выяснили, внимание крайне важно для памяти. При его отсутствии вам не удастся перенести краткосрочные воспоминания в долгосрочную память. Тренировать внимание можно путем максимальной концентрации: не стоит заниматься несколькими задачами одновременно и резко менять один вид деятельности на другой.

Учитесь выстраивать ассоциативные связи

Ассоциации — отличная подмога вашей памяти. Если вам нужно запомнить чье-то имя, постарайтесь для начала вспомнить, с кем или чем оно у вас ассоциируется. Можно также поразмышлять о человеке — на кого он похож, какая у него прическа, подходит ли ему это имя… Таким образом, вы обогащаете вашу память и облегчаете процесс запоминания.
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Народная медицина
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