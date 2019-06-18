Как снять зуд от комариного укуса

Летом очень приятно проводить время на природе. Однако многим доставляют неприятности комары и прочие мошки, которые не только противно жужжат и больно кусаются, но еще и вызывают аллергию

Место укуса чешется из-за вещества, которое впрыскивает самка комара. Это вещество, состоящее из смеси ферментов, антикоагулянтов и белков, делает укус практически незаметным для человека. Специалисты утверждают, что аллергическая реакция появляется на белок и возникает только при повторных укусах. Зуд, покраснение и отек после уксуса можно снять специальными аптечными средствами, которые продаются в виде мази или геля. При сильной реакции можно выпить антигистаминное средство. Также справиться с аллергией помогут и народные проверенные методы.

Ложка. Обычную столовую ложку нужно положить в горячую воду примерно на минуту. Затем теплую ложку приложить к месту укуса и надавить на него. Ложку держать на укусе несколько минут, после чего зуд должен исчезнуть.

Сода. Две столовые ложки соды развести в стакане теплой воды. В растворе смачивать ватный диск и прикладывать его к местам укусов.

Лимон. Отрезать небольшой кусочек лимона и смочить им место укуса. Лимонная кислота снимает зуд, а также обладает антибактериальным свойством. Однако подобный метод лучше использовать только вечером, потому что в солнечную погоду можно получить ожог.

Мятная зубная паста. Зубная паста с ментолом охладит и успокоит кожу, а также не даст развиться отеку.

Подорожник. Любимое советское растение от всех напастей поможет снять зуд. Лист нужно помять, чтобы выделился сок, и приложить к месту укуса.

Лед. К месту укуса нужно приложить пакетик со льдом, который сузит сосуды, и это место будет меньше чесаться. Однако лед прикладывать к коже надолго нельзя.

Уксус. Сделать раствор: одна часть уксуса и три части воды. Смочить ватку и протирать места укусов.

Чай. Смочить кусочек ткани в крепкой заварке или взять обычный чайный пакетик, предварительно окунув его в воду, и приложить к месту укуса.

Спирт или обычная вода. Место укуса нужно протереть чистой водой, спиртовой салфеткой или ваткой, смоченной в спирту. Эти действия не дадут появиться раздражению.

Есть такой старый метод, как нарисовать на месте укуса крестик ногтем или просто его послюнявить. Многим помогает. Также знающие люди советуют не чесать укусы, а похлопывать их, чтобы не расчесать до ранки.

Также от комаров прекрасно помогают фумигаторы и репелленты, которые нужно покупать в соответствии с возрастом человека. Помимо этого комаров можно отпугнуть аромалампами. Для этого достаточно купить масло камфары, базилика, гвоздики, эвкалипта или валерианы и капнуть несколько капелек в теплую воду.