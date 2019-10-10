Как помочь себе при боли в суставах

Ролик рассказывает о том, как помочь суставам, добавив в рацион некоторые продукты. "Рамблер" разобрался в том, как подправить свое здоровье. Боль в суставах досаждает не только пожилым людям, иногда она настигает и молодых. Справиться с ней помогают лекарственные препараты, но облегчить ситуацию может и правильная диета. Так, хорошим средством для уменьшения боли в суставах считаются вишня и вишнёвый сок. В вишне содержатся вещества, снижающие остроту и частоту воспалений. Неплохим подспорьем будут также гранаты, черника и ежевика. Смотрите видео и узнайте, какие ещё продукты нужно есть, чтобы боль в суставах не была такой острой.