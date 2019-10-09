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Как избавиться от занозы без иголки 

Рамблер 10 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, как справиться с занозой. Заноза — крайне неприятная травма. Как правила, вытаскивают занозу с помощью иглы, однако это способ небезопасен и не всегда эффективен. Если вы занозили руку или ногу и удалить занозу иглой не получилось, попробуйте другие варианты. Для избавления от многочисленных мелких заноз можно использовать скотч, а вот одну заметную занозу можно попытаться извлечь с помощью бутылки с горячей водой. Видео рассказывает и о других способах избавиться от занозы.
Ранее «Рамблер» дал несколько советов для всех, кто хочет защититься от простуды и гриппа этой осенью.
Народная медицина , Видео
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