Как избавиться от занозы без иголки

Смотрите ролик и узнайте, как справиться с занозой. Заноза — крайне неприятная травма. Как правила, вытаскивают занозу с помощью иглы, однако это способ небезопасен и не всегда эффективен. Если вы занозили руку или ногу и удалить занозу иглой не получилось, попробуйте другие варианты. Для избавления от многочисленных мелких заноз можно использовать скотч, а вот одну заметную занозу можно попытаться извлечь с помощью бутылки с горячей водой. Видео рассказывает и о других способах избавиться от занозы.