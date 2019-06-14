Чем лечить солнечный ожог: народные средства

Не смотря на то, что об опасности загара твердят буквально на каждом шагу, некоторые все же в погоне за смуглой кожей готовы днями напролет подставлять свое тело солнцу. Хорошо бы при этом не забыть использовать солнцезащитный крем. Но порой защитные средства от солнца оказываются недоступны, и любители загара получают солнечный ожог.

Если в аптечке есть специальные средства — отлично, если же нет, можно вспомнить о народных рецептах, которые помогут снизить неприятный эффект от солнечного ожога.

Картофель

Самый, наверное, распространенный овощ, который есть в доме у каждого, поможет не только утолить голод. Для того чтобы превратить его в целебное средство от ожога нужно сырые клубни взбить в блендере до пастообразного состояния. Затем сформировать из получившейся массы лепешку и приложить к ожогу. Говорят, неплохо помогает.

Овсяные хлопья

Овсянка обладает отличной способностью снижать воспаления за счет содержания «волшебных» антиоксидантных соединений авенантрамидов. Следует перемолоть овсяные хлопья в муку и обработать пораженное место на коже. Другой вариант — развести полученный овсяный порошок в воде, чтобы получилась не слишком жидкая масса, и смазать ожоги. Держать до высыхания, затем смыть.

Салат

Есть шутка, что от всех невзгод помогает капустный лист, приложенный к больному участку тела. О капусте говорить не беремся, а вот салатные листья вполне могут помочь облегчить страдания от солнечного ожога. Чтобы приготовить чудодейственное средство, листья салата нужно залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем листья убрать, а отвар охладить. После этого в нем смочить чистую ткань и прикладывать к пораженным солнцем участкам по мере необходимости.