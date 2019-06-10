Что нужно знать о лечебных точках на ладонях

На наших ладонях есть много точек, нажатие на которые помогает облегчить состояние при недомоганиях. Этот способ воздействия на организм называется акупрессура и часто используется восточными медиками. Например, обработка точки у основания большого пальца помогает справиться с кашлем и улучшить функцию щитовидной железы, а точка на самом пальце отвечает за работу желудка и селезёнки. Смотрите видео и узнайте, где находятся другие важные точки на ладонях.