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Что расскажет нос о болезнях 

Рамблер 37 минут назад
Фото: depositphotos.com
Опытные врачи могут заподозрить серьезное заболевание у человека, взглянув на его нос. Человеческий организм — единое целое, и если где-то есть проблемы, то даже нос может на них указать.

Кровь из носа

Если периодические носовые кровотечения для вас в порядке вещей, например, когда резко встаете или заняты физической работой, это говорит о повышенном артериальном давлении. Кардиологи утверждают, что нормой считается 120 на 80, а все что выше, нужно снижать.

Синеватый кончик

Неестественный цвет указывает на нарушение в работе сердца и легких. Стоит обратиться к врачу, чтобы пройти обследование.

Белый кончик

Еще один повод насторожиться. Побелевший кончик носа может быть симптомом нарушения кровообращения или развития язвенной болезни желудка.

Красный, бугристый нос

Это один из признаков повышенного давления. Об этом также говорит сердцебиение и боль в висках. В любом случае стоит проконсультироваться с врачом, чтобы назначить поддерживающую терапию. Если нос периодически краснеет, это говорит о хронических заболеваниях желудеп.
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Народная медицина
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