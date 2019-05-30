Что можно рассказать о человеке по его ушам

Восточная физиогномика делит ухо на четыре диагностически важных части: внешний, средний и внутренний ободки, а также мочка. По ушам можно определить, в частности, какое детство было у человека. Если ухо хорошо сформировано, а все четыре части имеют правильную хорошо выраженную форму, то физиогномисты делают вывод, что детство у человека было счастливым.

Одним из основных методов «ушного анализа» является положение ушей относительно бровей. Если верхняя линия ушей расположена выше линии бровей, то человек обладает высоким интеллектом. Если ухо «заканчивается» на одной линии с бровями, то это свидетельствует об интеллекте выше среднего.

Большие уши обычно говорят о выраженных музыкальных способностях. Если ушные раковины малы по размеру — это признак чувственности. Очень мясистые уши бывают у угрюмых и даже жестоких субъектов. Заостренные наверху ушные раковины говорят об умеренности. Если уши прижаты к голове, то это может быть признаком того, что человек сдержан и осторожен.

Длинная мочка уха может быть признаком выносливости. На Востоке длинные мочки в силу влияния религии (у Будды были длинные мочки) считаются особым признаком, говорящим о мудрости их обладателя. Маленькая мочка уха указывает на щепетильность человека. Прямоугольная форма трактуется как доказательство сильной воли и холерического темперамента. Такие люди идут до конца, не взирая на препятствия.