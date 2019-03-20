От чего лечились в СССР с помощью собачьего мяса

Туберкулез до сих является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний, в основном благодаря легкому способу заражения: возбудитель передается воздушно-капельным путем.

Смертность больных в СССР в некоторые периоды была довольно высокой, поэтому люди, помимо прописанного докторами лечения, активно пользовались и всевозможными народными средствами. В частности, ели собак.

Туберкулез в СССР

В царской России борьба с туберкулезом носила бессистемный характер. Зачастую больные лечились в клиниках, финансируемых частными лицами. Поэтому неудивительно, что к началу Первой Мировой Войны от этого заболевания погибали 400 человек из 100 тысяч зараженных. Во время войны среди гражданского населения от туберкулеза умерили 2 миллиона больных.

Начиная с 1918 года, Народный Комиссариат по Здравоохранению ведет активную борьбу с туберкулезом. К 40-м годам число противотуберкулезных учреждений увеличилось с 43 до 1048. К тому же в 20-х годах ХХ века появилась вакцина, во многом благодаря которой смертность от туберкулеза в мегаполисах снизилась более чем в 2 раза.

Однако в 90-х туберкулез вернулся. Количество случаев с летальным исходом вновь увеличилось. В это время смертность от этого заболевания в СССР была одной из самых высоких в мире.

Собачье мясо от туберкулеза

Уже давно люди использовали собак для различных лечебных процедур. Так, многие уверены в том, что собачья слюна — это чудесное средство для заживления ран, а пояс из шерсти этих животных облегчает состояние больных радикулитом. Целебные же свойства собачьего мяса широко рекламировались еще древними лекарями. Именно руководствуясь подобными данными, до изобретения вакцины некоторые доктора рекомендовали больным туберкулезом употреблять в пищу мясо собак.

В местах лишения свободы, в лагерях, ссылках и на крайнем Севере, где рацион питания был достаточно скуден, жители СССР активно ели этих домашних животных. И многие туберкулезные больные навсегда забыли о своем недуге.

Правда ли, что это помогает?

До сих пор бытует мнение о том, что туберкулез является болезнью нищих. И оно не лишено смысла. В самом деле, уверяют врачи, опасность заболеть туберкулезом повышается при снижении иммунитета, плохом питании и низком уровне жизни. Для того, чтобы противостоять болезни человек должен употреблять в пищу достаточное количество белка. Именно поэтому больные туберкулезом ссыльные и каторжники и ели собачье мясо.

Ведь другого они попросту не могли достать. Не мудрено, что те из них, кто питался мясом собак довольно быстро шли на поправку. По утверждениям большинства докторов, именно благодаря советским заключенным, и родилось поверье о том, что собачье мясо обладает чудодейственными свойствами.