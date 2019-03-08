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Советы врача: как сохранить и спасти свое зрение 

Вечерняя Москва 8 марта 2019
Фото: Вечерняя Москва
Гигиенические исследования, проведенные в последние годы медиками, установили, что от 30 до 50 процентов школьников к окончанию школы приобретают близорукость и уже в дальнейшем всю оставшуюся жизнь вынуждены носить очки. То есть почти половина выпускников оканчивают школу с испорченным здоровьем. Корреспондент «ВМ» попытался выяснить почему это происходит и как можно исправить ситуацию.
Офтальмологи утверждают, что зрение ухудшается из-за того, что школьники проводят все больше времени за компьютерами, долгое время «копаются» в мобильных телефонах или планшетах.
По данным Всемирной организации здоровья, от нарушения зрения страдают около 300 миллионов человек, из них — 19 миллионов детей. В России же проблемы со зрением наблюдаются у каждого второго жителя.
Статистические данные указывают на то, что уже в первый класс 5 процентов мальчишек и девчонок приходят с нарушением зрения. А к одиннадцатому классу это количество увеличивается до 25–30 процентов.
— Данная проблема обострилась из-за увеличения зрительной нагрузки, — рассказывает врач-офтальмолог Ирина Сальникова. — Многие люди работают в офисе, в течении рабочего дня много времени проводят за компьютером. Но, стоит отметить, что и окончив работать они не меняют обстановку, а продолжают пользоваться гаджетами. Например, по дороге достают электронные книги, а дома еще играют в компьютерные игры или просматривают социальные сети.
Медик утверждает, что во время работы за компьютером зрачки глаз обычно направлены в одну точку, что и приводит к усталости глазных мышц. Свою роль играет световое излучение от экрана монитора. Из-за нагрузки глаз напрягается и начинает увеличиваться.
— Нормальный глаз взрослого человека должен быть примерно 23,5 — максимум 24 миллиметра, — рассказывает офтальмолог Ирина Лещенко. — Если глаз больше, значит у человека однозначно есть проблемы со зрением. Если глаз увеличен на 1 миллиметр, то близорукость возросла примерно на 0,33 диопотрии. (Диопотрия — это единица измерения нарушения зрения: 1 диоптрия равна 1 единице преломляющей силе на линзах в очках).
Медик утверждает, что зрение у школьников падает потому, что есть определенные санитарные и гигиенические нормы работы.
— В советские времена, например, существовало понятие «гигиена труда», — рассказывает Лещенко. — То есть на любом предприятии, в школах, в учебных заведениях были нормы: как, сколько и с какой периодичностью можно заниматься тем или иным видом работы. И эти нормы должны были соблюдаться, чтобы сохранить здоровье. С распадом СССР «гигиена труда» стала потихоньку забываться. Но на самом деле эта тема все-таки осталась актуальной. Ведь дошкольник может проводить за компьютером примерно 15–20 минут в день, школьник побольше — 2–3 часа.
Но всем понятно, что эти нормы ныне не соблюдаются. Родители, чтобы занять малыша, дают ему планшетный компьютер, чтобы игрался в игры и так далее. Но взрослым людям, чья работа связана с компьютером, трудно проводить меньше времени. Но врач утверждает, что выход есть.
При нынешней критической ситуации офтальмолог настаивает, чтобы люди задумались о своем здоровье и стали соблюдать элементарные правила работы за компьютером.
— В идеале ваше рабочее место должно с окном, чтобы можно было переводить взгляд в окно и смотреть куда-то далеко, — советует Ирина Лещенко. — Это расслабляет глаза. Необходимы и перерывы в работе: каждые 20 минут надо менять положение тела, отрывать свой взгляд от тетради или монитора, хотя бы 20 секунд смотреть куда-то вдаль.
Офтальмолог настаивает на этом. Если вдруг вы сидите лицом к окну, то его наоборот надо занавешивать или делать жалюзи. Ни в коем случае нельзя сидеть спиной к окну, когда свет попадает на монитор и затемняет изображение. Глаза от этого еще сильнее напрягаются. И еще одна важная ошибка: монитор нельзя ставить на подставку, чтобы смотреть на него вверх. Наоборот, монитор должен быть немного ниже уровня глаз.
При этом очень помогают для улучшения зрения — прогулки по лесу или лесопарковой зоне.
Также врач настаивает, что обязательно каждый год надо проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить отклонения и начать лечение.
Если вдруг у вас обнаружились проблемы — не стоит пугаться. А лучше необходимо выполнять советы врача.
— Хотя есть люди, которые не хотят надевать очки, так как боятся, что их будут обзывать очкариком, — констатирует психолог Андрей Новиков. — Другая группа — молодые девушки и парни, которые думают, что с ними из-за очков не будут встречаться кавалеры. Поэтому, чтобы найти пару, не носят очки.
Но это неправильно, так как это еще сильнее вредит здоровью.
— В нынешнее время много салонов, где продаются стильные оправы, — говорит психолог. — Лучше прийти туда и подобрать подходящую вам оправу, которая наоборот будет подчеркивать достоинства вашего лица.
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Народная медицина , Андрей Новиков
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