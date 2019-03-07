Зачем есть пчелиный клей

Человек давно научился использовать для собственного блага не только мед, но и побочные продукты деятельности пчел.

Прополис (он же пчелиный клей) используется пчелами для замазывания щелей в улье, чтобы уберечь его от сквозняка. Кроме того, прополисом полируют ячейки сот, чтобы матка могла отложить туда яйца.

Прополис давно применяют в медицине и косметологии. Благодаря флавоноидам прополис оказывает заживляющее, противомикробное и обезболивающее действие.

Кроме различных смесей с прополисом, которые можно купить или сделать самостоятельно, прополис можно жевать в чистом виде. Слишком свежий прополис лучше рассасывать, так как он липнет к зубам.

Делать это стоит во время эпидемий, или уже почувствовав недомогание. Например, это хорошее средство при ангине и кашле. Также пополис подойдет для ингаляций.

Кроме того, употребление прополиса помогает при терапии гастрита. А при язве желудка стоит попробовать настойку прополиса.

Но необходимо помнить, что прополис нельзя принимать постоянно, только курсом. Максимальный срок — месяц.

Более длительное употребление угнетает иммунную систему. Передозировка прополиса вызывает отеки, высыпания на коже и нарушения дыхательной системы.

Кроме того, прополис не стоит есть в чистом виде беременным (особенно на последних месяцах) и при грудном вскармливании — он может вызвать аллергию у ребенка.

Также осторожно его следует применять тем, кто страдает мочекаменной болезнью почек, сахарным диабетом, панкреатитом, а также людям с хроническими проблемами печени.

В любом случае, прежде чем начать жевать прополис, нужно посоветоваться с лечащим врачом.