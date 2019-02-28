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Что нужно есть чтобы повысить умственную активность 

Gotovim-Edim.Ru 6 часов назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Ананасы полезны для долгосрочной памяти, поэтому их рекомендуется есть перед экзаменами.
Англичане не зря считают, что овсяная каша делает людей умнее. Эта крупа положительным образом сказывается на работе мозга, поскольку стимулирует кровообращение. К тому же она богата витаминами группы В, которые отвечают за сосредоточенность.
Полиненасыщенные жирные кислоты авокадо активизируют работу мозга, предотвращают возникновение недугов сердца и сосудов, а также укрепляют защитные силы организма.
Баклажаны оказывают антиоксидантные свойства, а также защищают клетки мозга. Поэтому их рекомендуется есть, чтобы облегчить запоминание нового.
Лимоны не только укрепляют защитные свойства организма, но и способствуют улучшению памяти.
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