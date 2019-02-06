Депутаты хотят защитить россиян от самолечения

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о полном запрете рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. Об этом сообщает «Российская газета». Данная инициатива призвана снизить случаи самолечения.

Как поясняют авторы поправок, сегодня около 60% россиян предпочитают лечиться самостоятельно. «Каждые 15 минут телевизор предлагает чудодейственные лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, защиты печени и другие», — подчеркивают парламентарии. При этом россияне не обращают внимание на противопоказания и отказываются от визита к врачу.

С инициативой полностью согласен аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный:

Алексей Бессмертный аллерголог-иммунолог «В принципе, я не сторонник каких-либо запретов, но запрет рекламы лекарственных средств я полностью поддерживаю, поскольку она приводит к самостоятельному приобретению препаратов без назначения врача. Чаще всего люди покупают препараты на слуху, потому что реклама пестрит рассказами о „лучшем выборе терапевтов“. Думаю, 90% того, что люди приобретают самостоятельно без назначения врача, основываясь на рекламе, это просто выкидывание денег. Никакой пользы, а, скорее всего, и вред, потому что это неправильно примененный препарат. На телевидении не должно быть рекламы лекарств, как это происходит во многих странах мира».

По мнению первого зампреда комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимира Крупенникова , инициатива едва ли пройдет:

Владимир Крупенников первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи «Этот законопроект не поддерживает ни правительство, ни фракции, ни комитет. Определенные ограничения по рекламе лекарственных средств уже существуют. Реклама не должна быть направлена на лиц несовершеннолетнего возраста. Реклама должна сопровождаться тем, что должно быть предупреждение о том, что необходимо внимательно читать инструкцию».

Запрет рекламы препаратов на радио и телевидении напрямую может коснуться фармацевтических компаний. Оставшись без канала связи с потребителем, производитель будет вынужден продвигать свои товары через аптечные пункты, говорит исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» Елена Неволина

Елена Неволина исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» «Трудно сказать, куда пойдут маркетинговые бюджеты, которые сегодня тратятся производителями лекарственных препаратов на продвижение продукции посредством рекламы. Не исключено, что средства пойдут на стимулирование аптечных организаций для продвижения конкретного наименования. На доходах аптек нововведения могут отразиться в положительной степени, вырастет роль фармацевтического работника в консультировании. Каждая фармацевтическая компания будет бороться за то, чтобы продавали именно их продукт».

По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место в мире среди причин смерти, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения и онкологическим болезням.