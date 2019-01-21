Что думают врачи о народной медицине

Простудившись, мы скорее воспользуемся «бабушкиными» методами, чем пойдём к врачу. Горчицу в носки, лук и чеснок рядом с кроватью, водку с перцем внутрь — эти способы избавления от простуды и любых инфекций по-прежнему популярнее, чем лекарства. Но действительно ли народные рецепты помогают справиться с заболеваниями?