Что думают врачи о народной медицине 

Простудившись, мы скорее воспользуемся «бабушкиными» методами, чем пойдём к врачу. Горчицу в носки, лук и чеснок рядом с кроватью, водку с перцем внутрь — эти способы избавления от простуды и любых инфекций по-прежнему популярнее, чем лекарства. Но действительно ли народные рецепты помогают справиться с заболеваниями?
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что каждый год примерно 500 000 человек умирает только потому, что вовремя не обратились к врачам и использовали самодеятельное лечение. Смотрите видео и узнайте, как лечатся люди, к чему может привести народная медицина и что советуют врачи.