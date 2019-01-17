3 способа избавится от насморка и кашля за три дня

Зимой простудится может каждый, помогает народная мудрость

Способ №1

Да-да, это «бабушкин» способ дышать над вареной картошкой. Только, учитывая микробы, которые вы в нее выдыхаете, есть потом ее не надо. Для прогревания можно сварить картошку целиком с кожурой. Тогда разминаем ее перед использованием. Но только не обожгитесь, пар должен быть не слишком горячим. Для лучшего воздействия накройте голову одеялом. Две-три процедуры, и о кашле можно забыть.

Способ №2

Заварить листья эвкалипта, или, поскольку это довольно редкий продукт, капнуть в горячую воду или ингалятор эвкалиптового масла. Настаивать отвар надо 20 минут, вдыхать — столько же. Кстати, семена эвкалипта можно приобрести в цветочном магазине и посадить его дома — лес не вырастет, а для лечения хватит.

Способ №3

Всем известных с советских времен бальзам «Звездочка» состоит из природных компонентов растительного происхождения. Это полностью натуральная мазь. Ее надо нанести на подушечки пальцев ног и ступню буквой «Т», надеть хлопковые носки и лечь спать. С утра вы забудете про насморк.