Секретные точки на теле человека

На теле человека есть определённые области, воздействие на которые помогает расслабиться или сосредоточиться, улучшить самочувствие или избавиться от болезненных ощущений. Но важно не только знать, где находятся такие точки, но и уметь правильно воздействовать на них.

Так, если вы чувствуете упадок сил, то проделайте следующее. Соберите все пальцы руки вместе и найдите точку в самом центре ладони. Массируйте это место несколько минут, и вы почувствуете, как к вам возвращается энергия. А вот если вы замёрзли во время прогулки зимой, то активно массируйте верхнюю фалангу среднего пальца. Такой массаж поможет быстро согреться. Кроме того, обработка этой области снижает тревожность и уменьшает волнение.

Смотрите ролик и узнайте о других полезных точках на теле.