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Зимняя депрессия зависит от цвета глаз 

News.ru 11 часов назад
Фото: News.ru
Многие люди, особенно живущие в северных широтах, чувствуют себя вялыми и подавленными в зимнее время. Холодная погода и короткий световой день не способствуют появлению бодрости и хорошего настроения. Однако, как выяснили учёные из Университета Южного Уэльса, насколько человек подвержен так называемой зимней депрессии — зависит в том числе от его цвета глаз.
Согласно одной из теорий, сезонную депрессию вызывает дисбаланс гормонов серотонина и мелатонина в организме. Серотонин заставляет людей чувствовать себя энергичными, в то время как мелатонин, наоборот, вызывает сонливость. Если мелатонина слишком много, то человек становится апатичным.
Преимущественно гормон вырабатывается в тёмное время суток. Поэтому, когда дни становятся короче, нам хочется спать больше. Согласно опросу, который был проведён британскими исследователями — сонливости чаще подвержены кареглазые и зеленоглазые люди, а не сероглазые или голубоглазые.
Причина, по мнению учёных, в том, что светлые глаза, содержащие меньше пигмента, более чувствительны к свету. Свет, попадая на сетчатку, посылает импульсы к гипоталамусу мозга, которые регулирует выделение гормонов сна. А темноглазым людям необходимо «получить» больше света, чтобы он попал на сетчатку.
Не случайно голубоглазость возникла у наших предков, населявших север Европы. Голубой цвет глаз считается традиционным для скандинавских государств, расположенных далеко от экватора. Учёные полагают, что такая мутация позволила жителям севера вырабатывать больше «гормонов бодрости», говорится в материале издания The Conversation.
Ранее китайские учёные назвали лучшее средство от похмелья. Исследование показало, что с этим недугом хорошо справляется газировка с лимонным соком.
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