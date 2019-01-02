7 способов избавиться от головной боли без лекарств

Головная боль может застать человека врасплох когда и где угодно, и лекарств под рукой просто может не оказаться. Как же помочь себе и без помощи таблеток избавиться от болевых ощущений?

Почему болит голова?

На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Причин может быть масса: мигрень, повышенное или пониженное артериальное давление, расширение сосудов, защемления в позвоночнике, зажимы в шейном отделе, остеохондроз, глаукома, повышение внутричерепного давления и многое другое. Но у большинства людей, ежедневно просиживающих по 8 часов рабочего времени за компьютером, чаще всего болит голова вследствие проблем с позвоночником, а именно — с шейным отделом.

Если причиной боли стал зажим в шейном отделе позвоночника, должно помочь простое упражнение. Лучше всего выполнять его, как только почувствуете боль. Сидя на стуле, полностью расслабьтесь. Плавно и медленно отведите голову назад так далеко, насколько это возможно. Важно: смотреть при этом нужно перед собой, а не вверх. Задержитесь в таком положении на несколько секунд, затем расслабьтесь. Голова сама по себе вернется в исходное положение. Чтобы голова откидывалась назад до предела, можно положить руки на подбородок и подталкивать голову. Если предыдущее упражнение не избавило вас полностью от болевых ощущений, вслед за ним сделайте еще одно. Особенно эффективно оно при болях в верхней части головы, отдающих в глаза. Также сидя на стуле, полностью расслабившись и немного вытянув шею вперед, наклоните голову, стараясь дотронуться подбородком до груди. Затем положите на голову руки, сцепленные в замок, и расслабьте их, позволив локтям свисать. Это поможет наклонить голову до предела. Задержитесь на несколько секунд и вернитесь в исходную позицию. Повторять это упражнение можно не больше 2-3 раз по 6-8 раз в день. Еще одно упражнение, позволяющее облегчить болевые ощущения в голове. Выполнять его можно как сидя, так и стоя. Поднимите кисти рук к голове. Прижмите оба больших пальца к верхним скуловым дугам, обхватив остальными пальцами затылок. Глядя вверх, сделайте глубокий медленный вдох (около 10 секунд), при этом пытаясь откинуть голову назад, вместе с тем удерживая ее руками. Опустите глаза вниз. Сделайте выдох (продолжительностью 6-8 секунд), максимально наклоните голову к груди, растягивая, но не напрягая мышцы шеи. Повторите упражнение 5-6 раз. Если голова болит преимущественно в затылочной части, то можно посоветовать следующее упражнение. Сядьте, держа голову прямо или немного наклонив вперед. Обхватите ее сверху рукой, как в предыдущем упражнении. Между черепом и первым позвонком нащупайте средним пальцем болевую точку. Давите на нее пальцем около двух минут. Повторите 3-6 раз. Если боль прекратится раньше, остановите выполнение упражнения. С этой же болевой точкой связано и пятое упражнение. Двумя большими пальцами нащупайте болевые точки между черепом и первым позвонком. Начинайте легкий массаж обоими пальцами одновременно: 15 круговых движений по часовой стрелке. Затем необходимо так же, как в предыдущем упражнении, давить на точки в течение 1,5-2 минут. Снизить повышенное артериальное давление и, следовательно, избавиться от боли поможет следующее упражнение. Лежа или сидя закройте глаза. Затем надавите кулаками на веки и начинайте дыхание диафрагмой. Если такой тип дыхания даётся вам нелегко, положите на живот книжку или бутылку с водой. Это позволит лучше контролировать процесс. Если в головной боли виноваты расширенные сосуды, попробуйте поработать с висками. Положите пальцы обеих рук к той области на висках, где более всего ощущается пульс. Почувствуйте момент пульсации, «толчок» и сильнее сдавите виски пальцами. Задержитесь на пару секунд. Повторяйте упражнение не менее 5-7 минут. Как остеопат, я могу точно сказать, что избавиться от болей насовсем не помогут никакие упражнения. Для того, чтобы устранить проблему, требуется обязательная работа с черепом и позвоночником. Однако снять или значительно уменьшить приступ боли вполне возможно собственными силами, не прибегая к обезболивающим препаратам. Для выполнения этих упражнений не нужно никаких приспособлений: достаточно просто оказаться в тихом помещении и ни на что не отвлекаться.

Из этих семи упражнений вы, скорее всего, найдете то, которое будет помогать именно вам. Но не стоит забывать, что все эти манипуляции — лишь способ снять болевые ощущения. Для того, чтобы устранить саму причину болей, необходимо обратиться к специалисту и пройти обследование.