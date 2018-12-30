Эффективные народные средства от кашля

В холодное время года частым гостем становится простуда. А еще изматывающий кашель, который порой очень непросто вылечить. Предупредить болезнь, как известно, проще, чем ее лечить, поэтому принимать меры стоит при первых признаках появления кашля. Но не стоит сразу бежать в аптеку за дорогостоящими сиропами и пастилками, попробуйте известные народные средства. Некоторые из них, надо сказать, работают весьма эффективно.

Пюре из бананов

Из пары спелых бананов сделайте пюре, добавьте его в кастрюлю с 200 мл кипящей воды и кипятите около 10 минут. Затем процедите и добавьте в отвар мед. Принимать несколько раз в день, лучше теплым.

Капустный лист с солью

Смешайте мед с солью в равных пропорциях. Лист капусты поместите на пару секунд в кипяток, а затем смажьте его медово-солевой кашицей. Приложите лист на спину и на грудь (избегайте области сердца), сверху накройте пленкой и укройтесь пледом или одеялом.

Изюм

При сильном кашле вам может помочь и обыкновенный изюм. Замочите его в горячей воде на час, затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь всей жидкости. Готовить средство стоит вечером: подготовленный таким образом изюм лучше есть перед сном, запивая молоком.

Овощи и фрукты

От сильного кашля также поможет избавиться целебный состав из яблок, моркови и лука. Луковицу, яблоко и сырую морковь необходимо потереть на мелкой терке, добавить в получившуюся смесь 2 столовые ложки меда и тщательно перемешать. Принимать в теплом виде 5 раз в день.

Огненное молоко

Это средство имеет не слишком приятный вкус, но, говорят, крайне эффективно при лечении изматывающего кашля. 10 луковиц и головку чеснока мелко порезать, добавить в 500 мл молока и варить на среднем огне до тех пор, пока овощи не станут абсолютно мягкими. Снять с огня и дать настояться в течение часа. Затем процедить через несколько слоев марли. Принимать по столовой ложке несколько раз в течение дня.