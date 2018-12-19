Натуральные средства от гриппа и простуды

Насморк, кашель, охриплость голоса — не спешите глотать таблетки. Щадящие натуральные средства помогут быстро встать на ноги.

От боли в горле, в ушах, против кашля и высокой температуры хорошо помогают компрессы и обертывания. Наверняка многие из вас еще в детстве испытали на себе эти удивительные мамины или бабушкины проверенные средства. А вместе с их теплыми руками, заботой и любовью такое лечение обладает поистине магической силой.

С одной стороны, компрессы и обертывания воздействуют механически — теплом или холодом, а с другой — непосредственно за счет содержащихся в растениях лечебных субстанций. Нельзя недооценивать и внимание к человеку, прикосновение, чувство защищенности и заботы. Близкое расположение органов чувств друг к другу и активизация их посредством тепла и различных ароматов также может способствовать скорейшему выздоровлению.

Различия между обертыванием и компрессом чаще всего связаны с участком тела, к которому они прикладываются, например, луковый компресс для уха. Термин «обертывание» используют в том случае, если речь идет об укутывании, при этом имеются в виду достаточно большие участки тела, например обертывание икр.

А под компрессом или примочкой подразумевают такой вид воздействия, когда материал с лечебным средством лишь прикладывается к больному месту, например компресс с льняным семенем. Но в повседневной жизни строгого разделения этих понятий нет.

Мазь из сосновой смолы против ломоты в суставах при простуде

180 мл оливкового масла

по 1 ст.л. гвоздики и размятых ягод можжевельника, измельченных иголок ели и сосны, розмарина

60 г сосновой или еловой смолы (собранной в лесу)

25 г пчелиного воска

эфирные масла: по 6 капель эвкалипта, сосны и розмарина

1 стеклянная или жестяная банка с завинчивающейся крышкой Вам понадобится:

Приготовление

Подогрейте оливковое масло, положите все растительные компоненты, включая смолу. Вымешивайте до тех пор, пока не растворится смола. Масло не должно быть слишком горячим! Смесь накройте крышкой и оставьте на ночь. После этого масло процедите и снова нагрейте. Добавьте пчелиный воск и вымешивайте до тех пор, пока воск не растворится. Добавьте в мазь эфирные масла и переложите ее в банку. Охладите, хорошо укупорьте. Применение Втирайте мазь в больной сустав, мягко массируя.

Травяной отвар для полоскания горла

по 2 ч.л. сухих листьев шалфея, цветков ромашки и календулы

100 мл горячей воды

10-15 капель настойки мирры Вам понадобится:

Приготовление

Залейте травы горячей водой, накройте крышкой и 15 мин кипятите на слабом огне. Процедите и по каплям добавляйте настойку мирры. Применение При воспалительных заболеваниях полости рта и глотки полощите горло несколько раз в день. Для экономии времени приготовьте большое количество отвара и подогревайте его. Но настойку мирры добавляйте всегда непосредственно перед полосканием. При воспалении десен настойку наносите на больные участки в неразбавленном виде.

Самые эффективные целебные растения от гриппа и простуды

1. Шалфей лекарственный

Шалфей богат эфирными маслами (туйон, цинеол и камфора), которые подавляют рост грибков и бактерий. Содержащиеся в нем дубильные вещества уменьшают воспаление слизистых оболочек рта и глотки, а горечи оказывают спазмолитическое и желчегонное действие.

2. Эхинацея пурпурная

Эхинацея пурпурная поддерживает иммунную систему при простуде, в особенности при воспалительных процессах верхних дыхательных и мочевыводящих путей.

3. Мелисса лекарственная

Мелисса успокаивает, расслабляет, улучшает работу мозга и сокращает длительность заболевания, в частности губного герпеса, если при первых же признаках нанести сок мелиссы на больные участки.

4. Настурция

Наряду с витамином С содержит ценные гликозиды горчичного масла, которые подавляют рост бактерий, вирусов и грибков. Поэтому настурцию часто называют природным антибиотиком.

5. Бузина черная

Полезна во многих отношениях: цветки используются как потогонное средство, а плоды укрепляют защитные силы организма.

6. Ромашка

При наружном применении аптечная ромашка лечит воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек. Внутрь применяют в виде чая при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Читайте также:

7. Алтей лекарственный

Алтей лекарственный относится к семейству мальвовых. Содержащиеся в нем слизистые вещества уменьшают позывы к кашлю и лечат легкие воспаления слизистой желудка.

8. Подорожник

Подорожник благодаря своим антибактериальным свойствам помогает при респираторных заболеваниях и дерматитах.

9. Имбирь

Имбирь «согревает» организм с помощью своих «жгучих» веществ, способствует улучшению кровообращения и не дает размножаться бактериям и вирусам.

10. Плющ

Плющ — прекрасное средство от кашля, но лучше всего принимать его в составе готовых препаратов.

11. Репчатый лук

Репчатый лук помогает при дерматитах, гайморитах, воспалительных заболеваниях полости рта и глотки. О других его целебных свойствах расскажет статья 7 недугов, от которых поможет репчатый лук. Простуда в большинстве случаев начинается с недомогания, насморка, головной боли и боли в горле. И здесь прежде всего нужно устранить именно те симптомы, которые беспокоят больше всего. При начинающейся простуде очень хорошо действует луковый компресс на ступни ног. Воздействие на рефлекторные зоны, находящиеся на поверхности ступней, позитивным образом сказывается и на процессах, протекающих в верхней части тела, в частности, уменьшается головная боль и заложенность носа. При этом очень важно не перегружать организм. Всегда нужно накладывать только один компресс, два будут слишком большой нагрузкой для больного.

Луковый компресс для ног при начинающейся простуде

2 луковицы

бумажное полотенце

теплые шерстяные носки Вам понадобится:

Приготовление

Луковицы очистите и разрежьте на 4 части. Отделите сочные чешуи луковиц друг от друга и разложите на бумаге выпуклыми поверхностями вверх. Сделайте сверток таким образом, чтобы внизу он был однослойным. Нагрейте компресс, например, между двумя горячими грелками. Прижмите сверток сверху так, чтобы выступил луковый сок. Применение Компрессы приложите к ступням, наденьте носки и не снимайте несколько часов, лучше всего оставить их на ночь. Действуя на рефлекторные зоны на ступнях, эфирные масла лука уменьшают воспалительный процесс в придаточных пазухах носа.

Луковый сироп при кашле и воспалениях органов дыхания

1 белая или красная луковица средней величины (красный лук содержит в два раза больше антиоксидантов, чем белые сорта)

200 мл воды

2 ст.л. пчелиного меда Вам понадобится:

Приготовление

Луковицу очистите, грубо порубите и слегка потомите без добавления жира — чем меньше будет огонь, тем больше полезных веществ сохранится в луке. Залейте водой, добавьте мед, накройте крышкой и оставьте стоять, лучше всего на ночь. Применение Сироп процедите и принимайте несколько раз в день по 5 чайных ложек. Луковый сироп хорошо подойдет для лечения кашля, насморка и других воспалительных заболеваний у детей.

Льняное семя

Помогает при воспалительных процессах в лобных и гайморовых пазухах.

1,5 чашки семян льна, целых или измельченных

6-8 бумажных носовых платков

2 чашки горячей воды Вам понадобится:

Приготовление

Положите семена льна в миску и залейте двумя чашками горячей воды.

Содержимое перемешайте до состояния кашицы, которая не должна быть ни слишком сухой, ни слишком жидкой.

Разложите носовые платки и в центр каждого положите по 1 ст. ложке льняного семени.

Сделайте небольшие пакетики (например, размером 5x5 см) и нагрейте их между двумя горячими грелками.

Применение

Приложите пакетики с льняным семенем на больные места. При воспалении гайморовых пазух — около носа, параллельно слева и справа. При воспалении лобных пазух — по 2 пакетика на лоб. Компрессы держат, пока они не остынут, потом кладут новые (компрессы не подлежат вторичному использованию!). Процедуру повторяйте ежедневно, пока не исчезнут симптомы простуды. Запомните: любые компрессы можно использовать только один раз! Еще очень хорошо действуют горячие ванночки для ног. В воду для ванночек лучше всего добавлять отвары, например, с лавандой или имбирем (эфирное масло лучше не применять, чтобы не вызвать раздражение кожи). Можно также использовать морскую соль.

Лечение кашля и бронхита народными средствами

При бронхите хорошо зарекомендовали себя ингаляции отваров из цветков календулы, с травой тимьяна или с морской солью. Но беременным женщинам и людям, склонным к аллергии, такие процедуры лучше либо не делать совсем, либо проводить с большой осторожностью. А вот ножные ванночки с солью или лавандой обычно хорошо переносятся всеми. Средства от сухого кашля не подходят при кашле с мокротой! Травы, применяемые при кашле, такие как тимьян, алтей, шалфей, подорожник или коровяк, надо применять по конкретным показаниям, т.к. при сухом, раздражающем кашле показаны совсем иные травы, чем при кашле с мокротой.

Сухой кашель

В самом начале заболевания вирусы, попавшие в бронхи, вызывают воспаление, появляется сухой, зачастую болезненный кашель, который особенно беспокоит по ночам. Для облегчения сухого кашля подходит следующий травяной сбор:

Смешайте по 20 г листьев подорожника и цветков мальвы, 10 г цветков коровяка, а также по 5 г измельченных корня солодки и плодов фенхеля.

Одну чайную ложку сбора положите в чашку и залейте 150 мл не очень горячей воды (слизистые вещества разрушаются при высокой температуре).

Настаивайте 7 мин и принимайте по одной чашке несколько раз в день.

Кашель с мокротой

30 г тимьяна,

20 г примулы,

по 10 г растолченных семян фенхеля и аниса. Сухой, раздражающий кашель постепенно видоизменяется, появляется вязкая, трудноотделяемая мокрота. Такой кашель лечится травами, содержащими эфирные масла и сапонины (природные мыльные вещества). Для приготовления отхаркивающего чая смешивают:

На чашку потребуется 1 чайная ложка сбора. Травы залейте кипятком, настаивайте 7 мин и принимайте по несколько чашек в день. Вместо грудного чая при лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей можно использовать ингаляции с лекарственными травами. Тому, кто не очень уверенно себя чувствует при использовании эфирных масел, можно порекомендовать отвар ромашки: 100 г цветков ромашки залейте 2 л кипятка и кипятите 5 мин.

Ингаляции с ромашкой разжижают вязкую мокроту и одновременно уменьшают воспалительные процессы в лобных и гайморовых пазухах. Ингаляции с тимьяном, морской солью или хвойными экстрактами также действуют муколитически и улучшают носовое дыхание.

Как отличить грипп от простуды?

Вирусная инфекция или простуда в принципе одно и то же. Простуда имеет вирусную природу и, как правило, проходит через несколько дней. Первопричиной является чаще всего сырая холодная погода, а также стресс и перенапряжение. Грипп возникает всегда внезапно. Человек чувствует себя по-настоящему больным, появляется вялость, сильные боли в суставах и мышцах. Часто повышается температура. Грипп длится дольше, и организму требуется больше времени, чтобы прийти в себя. Возбудителями гриппа так же, как правило, являются вирусы. При гриппе лечение антибиотиками показано лишь в том случае, когда присоединяется бактериальная инфекция. Начинать лечение нужно с применения «потогонных чаев», например из цветков липы или бузины черной, чтобы поддержать естественные защитные силы организма (после такого чая нужно сразу лечь в постель и дать организму пропотеть).

Потогонный чай

по 30 г цветков липы, бузины черной и лабазника (собранных самостоятельно или купленных в аптеке)

150 мл кипятка на каждую чашку Вам понадобится:

Приготовление

1-2 чайных ложки травяного сбора залейте кипятком и настаивайте 5-8 минут. Применение Чай процедите и принимайте в самом начале простуды по несколько чашек в день. Хорошо укройтесь и дайте организму пропотеть. Обратите внимание: потогонные средства можно принимать только в том случае, если нет проблем с кровообращением!

Чай, успокаивающий боль в горле

40 г цветков календулы

по 20 г листьев шалфея и репешка обыкновенного

150 мл кипятка на каждую чашку

немного меда для усиления действия лекарственных трав Вам понадобится:

Приготовление

См. предыдущий рецепт.

Применение

3 чашки ежедневно. Цветки календулы оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие как при наружном, так и при внутреннем применении. Шалфей благодаря наличию эфирных масел, дубильных веществ и органических пигментов предотвращает распространение возбудителей болезней, а репешок обыкновенный благотворно влияет на воспаленные голосовые связки. Цветки липы усиливают работу потовых желез, что способствует ослаблению простуды.