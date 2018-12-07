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Что означают прыщи 

Рамблер 3 часа назад
Обычно прыщи досаждают подросткам, но высыпания бывают и у взрослых людей. Как правило, наличие прыщей на лице говорит лишь о плохом состоянии коже, однако стоит быть к себе чуть внимательнее, ведь акне может сигнализировать о проблемах с внутренними органами. Наиболее подвержены появлению прыщей участки, где много сальных желёз: лоб, подбородок, спина. Главное оружие в борьбе с угревыми высыпаниями — тщательное очищение кожи с использованием специально подобранных средств. Не лишним будет проконсультироваться с косметологом, который поможет подобрать косметику или посоветует медицинские препараты. В сложных случаях, когда акне не поддаётся косметологическому лечению, стоит обратиться к дерматологу.
В подростковом периоде от прыщей страдают и девушки, и юноши. Но вот во взрослом возрасте проблема намного чаще возникает у женщин, чем у мужчин. Всё дело в гормонах, которых и стимулируют появление высыпаний. В женском организме уровень гормонов постоянно колеблется, поэтому-то и высыпания и у них бывают более активными.
Смотрите видео и узнайте больше о разных видах прыщей, а также о том, как с ними бороться.
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