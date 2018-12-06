Какие растения могут помочь в борьбе с болезнями

Природные антибиотики — продукты, содержащие антибактериальные, антигрибковые и даже антивирусные вещества давно используются не только в народной медицине. Их в качестве отваров, настоев или препаратов врачи назначают тогда, когда хотят дополнить лечение. Бывает и так, что к природным антибиотикам прибегают тогда, когда других средств просто не остается: например, бактерии, которые вызывают хроническое воспаление, привыкли к лекарствам; у пациента появилась аллергия на препараты; при беременности пациентки или в силу возраста.

Клюква

Клюква издавна считалась в России прекрасным природным антибиотиком, в Великую Отечественную войну дети собирали её для госпиталей, ведь содержащиеся в ягоде витамины поднимали иммунитет измученных раневыми инфекциями бойцов и способствовали их быстрому выздоровлению.

Известный российский фитотерапевт, биолог Виктор Васильевич Телятьев указывал в своей книге «Целебные клады Сибири», что клюква содержит природный бактерицид — бензойную кислоту, а так же полезные вещества — урсоловую кислоту, сжигающую жиры, кетоглютаровую кислоту, очищающую организм, и олеаноловую кислоту, расширяющую сосуды.

Кроме этого, в ягодах содержатся пектины, витамин С, каротин, флаваноиды и микроэлементы — железо, цинк, марганец, серебро. Все части растения содержат сапонины — тонизирующие вещества.

Спектр применений клюквы огромен — от инфекций мочеполовой сферы до авитаминоза, малярии, гриппа, гнойных ран, ожогов, гинекологических заболеваний. Препараты на основе клюквы прописывают даже беременным — настолько они безопасны.

Брусника

Брусника — еще одна сибирская ягода, кладезь антиоксидантов, витаминов и антибактериальных веществ. Её плоды содержат яблочную кислоту, бензойную кислоту — главный антибиотик брусники, а так же щавелевую, глиоксиловую, пировиноградную кислоты, вещество ликопин — мощный антиоксидант, предупреждающий повреждение ДНК, антиоксидант зеаксантин, отвечающий за хорошее зрение, витамин С и каротин, а крохотные семена внутри ягод содержат полезные масла.

В листьях брусники находятся винная, галловая и хинная кислоты, а главное — природный флавоноид кемпферол, который в буквальном смысле убивает раковые клетки. Находится в листьях брусники и вещество изокверцитрин — природный антибиотик, действующий как слабое мочегонное.

Из ягод брусники делают витаминные морсы при простудных и вирусных заболеваниях, а листья используют в отварах и настойках при болезнях и инфекциях почек и мочевыводящих путей, при артритах и подагре.

Голубика

Эту ягоду считают бросовой из-за неважных вкусовых качеств, зато голубика ценится как средство против авитаминоза, гастрита и энтерита,. Ее рекомендуют при диабете, заболеваниях мочевого пузыря. Ягоды голубики содержат бензойную, яблочную, лимонную и аскорбиновую кислоты и никотиновую кислоту, которая улучшает кровоснабжение.

Верблюжий хвост

Карагана гривастая или верблюжий хвост — известное антибактериальное средство Сибири. Отвар этого растения советские врачи при отсутствии лекарств назначали для лечения сильных ангин, воспалении десен, при простуде, заболеваниях ЖКТ, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гинекологических заболеваниях, при нарывах (наружно). Однако принимать его необходимо с осторожностью, так как верблюжий хвост содержит кумарин.

Пихта

Пихта всегда применялась у славян для обеззараживания помещений — в бане самыми лучшими вениками были пихтовые веники, и даже покойников на Руси провожали, выстилая путь пихтовыми ветками — ароматные эфиры, которые содержит хвоя пихты являлись отличным бактерицидным средством.

Вещества, содержащихся в пихте, используют для получения камфоры — лекарственного препарата для сердца. Масло пихты используют для лечения ран, оно содержит больше 30 полезных веществ и витамин Е. А пихтовый бальзам вошел в обиход еще во время Великой Отечественной войны — имм профессор Вишневский лечил гнойные раны.

Боровая матка

Отвар боровой матки обладает таким количеством антибактериальных веществ, что может стоять неделями и не портиться. Растение содержит смолы, поэтому принимать отвар следует с осторожностью. Активными веществами боровой матки или ортилии однобокой считают 12 флавоноидов и подобных им веществ антоцианов. Антисептическое действие оказывает вещество гидрохинон, арбуин устраняет воспаление, а сапонины тонизируют и укрепляют иммунитет.

Главное применение ортилии — гинекология, отвар растения может помочь и при заболеваниях мочевыводящих путей.

Эхинацея

Эхинацея пурпурная применяется не только как противовоспалительное средство. С ее помощью борются против вирусов; БАДы на ее основе назначают при обострении герпеса. Так же как женьшень, эхинацея содержит сапонины, которые взбадривают иммунную систему человека и заставляют её бороться с герпесом, с гриппом, ОРВИ, онкологией.

Эхинацея богата микроэлементами, алкалоидами, флаванидами и витаминами В и С. Доказано, что она активна по отношению к антибиотикоустойчивым стафилококкам и стрептококкам.

Лабазник

Лабазник или таволга вязолистная — еще одно растение, настойка которого способна уничтожить вирус гриппа. О бактерицидных свойствах лабазника знали давно — на Руси при простудном насморке женщины вдыхали порошок его цветов.

Лабазником лечат не только грипп, но и воспалительные заболевания мочеполовой системы, кишечника (его принимали при дизентерии), отваром промывали загноившиеся раны. Ученые из института Натуропатии обнаружили, что лабазник способен сражаться с герпесом, причем, даже с генитальным.

Растения — против грибков

В отличие от лекарственных препаратов, растения не убивают грибок, а воздействуют на иммунитет человека, заставляя его бороться с инфекцией. Ярко выраженными антимикозным действием обладают такие травы как календула, мята, канадский желтокорень; чистотел, чабрец и душица.

При использовании любых лекарственных трав следует помнить о том, что у каждого растения есть свои противопоказания и перед применением лучше посоветоваться с врачом.