Что такое иглорефлексотерапия и зачем нужна 

Что же это такое — иглорефлексотерапия и зачем нужна? Это китайская методика, которая может излечить множество болезней. Её особенность в том, что за счет нее происходит воздействие на нервную систему, затрагивая рецепторы кожи, мышечные ткани и слизистую.
Данный метод лечения весьма эффективен. При этом активизируются внутренние ресурсы человеческого организма. Такая процедура поможет отказаться от медикаментов при разных заболеваниях. Именно поэтому иглорефлексотерапия избавляет от приёма разных таблеток и побочных от них эффектов.
Процедуру проводит специалист — иглорефлексотерапевт. При этом методика почти не имеет побочных эффектов.
Лечение даёт возможность контролировать и наладить работу разных систем человеческого организма.
Во время процедуры в тело человека вводятся маленькие тонкие иголки. Они влияют на функционирование ЦНС. Происходит улучшение защитной функции организма.
Существуют как показания так и противопоказания к иглорефлексотерапии.
Противопоказания к иглорефлексотерапии:
Разного вида опухоли.
Инфекционные болезни.
Лихорадка.
Инфекции хронического характера. К таким относят, например туберкулез.
Недостаточность кровообращения и дыхательных путей.
Болезни сердца и почек.
Истощение организма.
Не рекомендуется проводить процедуру людям после 75 лет.
Алкогольное и наркотическое опьянение.
Девушкам в положении.
Не рекомендуется после сильных физических нагрузок, пробежки и горячей ванны.
Основные показания к процедуре следующие:
Вегетативная и сосудистая дистония.
Ревматические васкулиты, эндартериит, атеросклероз.
Вегетативные и сосудистые пароксизмы. Нарушения эндокринной системы. К таким относят начальные степени тиреотоксикоза, климактерии, диабета.
Вазомоторные и аллергические болезни.
Проблемы с желудком и кишечником.
Неправильное функционирование опорного и двигательного аппарата.
Проблемы с суставами.
Неправильное мозговое кровообращение.
Эпилепсия.
Дистрофия.
Последняя стадия полиомиелита.
Преимущества проведения процедуры
Выделяют такие преимущества проведения иглорефлексотерапии:
Подходит людям от 3 до 17 лет.
Противопоказаний не так много.
Процедура не вызывает побочных эффектов.
Полная безопасность. При проведении соблюдаются все технологии и правила антисептики.
Процедура безболезненная. Когда иглы вводятся ощущается только тепло, покалывание и распаривание. Болевые ощущения отсутствуют.
Чтобы добиться положительно результата достаточно одной или две процедуры в неделю.
Быстрый обезболивающий эффект.
Универсальность. Иглорефлексотерапия поможет избавиться от разных болезней.
Повышение иммунитета.
Эффект омоложения. Происходит разглаживание морщин.
Человек находится в положительном настроении.
Перед проведением процедуры стоит обратиться к квалифицированному специалисту, который назначит продолжительность.