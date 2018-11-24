Что такое иглорефлексотерапия и зачем нужна

Что же это такое — иглорефлексотерапия и зачем нужна? Это китайская методика, которая может излечить множество болезней. Её особенность в том, что за счет нее происходит воздействие на нервную систему, затрагивая рецепторы кожи, мышечные ткани и слизистую.

Данный метод лечения весьма эффективен. При этом активизируются внутренние ресурсы человеческого организма. Такая процедура поможет отказаться от медикаментов при разных заболеваниях. Именно поэтому иглорефлексотерапия избавляет от приёма разных таблеток и побочных от них эффектов.

Процедуру проводит специалист — иглорефлексотерапевт. При этом методика почти не имеет побочных эффектов.

Лечение даёт возможность контролировать и наладить работу разных систем человеческого организма.

Во время процедуры в тело человека вводятся маленькие тонкие иголки. Они влияют на функционирование ЦНС. Происходит улучшение защитной функции организма.

Существуют как показания так и противопоказания к иглорефлексотерапии.

Противопоказания к иглорефлексотерапии:

Разного вида опухоли.

Инфекционные болезни.

Лихорадка.

Инфекции хронического характера. К таким относят, например туберкулез.

Недостаточность кровообращения и дыхательных путей.

Болезни сердца и почек.

Истощение организма.

Не рекомендуется проводить процедуру людям после 75 лет.

Алкогольное и наркотическое опьянение.

Девушкам в положении.

Не рекомендуется после сильных физических нагрузок, пробежки и горячей ванны.

Основные показания к процедуре следующие:

Вегетативная и сосудистая дистония.

Ревматические васкулиты, эндартериит, атеросклероз.

Вегетативные и сосудистые пароксизмы. Нарушения эндокринной системы. К таким относят начальные степени тиреотоксикоза, климактерии, диабета.

Вазомоторные и аллергические болезни.

Проблемы с желудком и кишечником.

Неправильное функционирование опорного и двигательного аппарата.

Проблемы с суставами.

Неправильное мозговое кровообращение.

Эпилепсия.

Дистрофия.

Последняя стадия полиомиелита.

Преимущества проведения процедуры

Выделяют такие преимущества проведения иглорефлексотерапии:

Подходит людям от 3 до 17 лет.

Противопоказаний не так много.

Процедура не вызывает побочных эффектов.

Полная безопасность. При проведении соблюдаются все технологии и правила антисептики.

Процедура безболезненная. Когда иглы вводятся ощущается только тепло, покалывание и распаривание. Болевые ощущения отсутствуют.

Чтобы добиться положительно результата достаточно одной или две процедуры в неделю.

Быстрый обезболивающий эффект.

Универсальность. Иглорефлексотерапия поможет избавиться от разных болезней.

Повышение иммунитета.

Эффект омоложения. Происходит разглаживание морщин.

Человек находится в положительном настроении.

Перед проведением процедуры стоит обратиться к квалифицированному специалисту, который назначит продолжительность.