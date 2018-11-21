10 продуктов, способных предотвратить рак

Причины развития у людей онкологических заболеваний неизвестны современной медицине. Врачи выделяют лишь ряд факторов, которые могут способствовать появлению рака. Среди них — проблемы окружающей среды, неправильный образ жизни, нездоровое питание. Диетолог Елена Толоконникова рассказывает, какие продукты могут предотвратить развитие онкологических заболеваний в организме.

Брокколи

В брокколи содержится много антиоксидантов, которые оказывают положительное воздействие на организм — в том числе снижают риск заболевания раком. Этот овощ богат сульфорофаном — веществом, поддерживающим иммунную систему человека и сводящим к минимуму возможность образования опухолей. «Брокколи нужно есть хотя бы раз в неделю, — советует диетолог. — Такими же полезными свойствами обладает брюссельская капуста, поэтому эти овощи можно чередовать в своем меню».

Черника

Черника — источник антоциана. Это мощный антиоксидант, который «связывает» свободные радикалы и не дает развиться опухоли. Кроме того, в ней содержится эллаговая кислота, которая не только омолаживает организм, но и блокирует раковые клетки. «Еще в качестве профилактики онкологических заболеваний полезны малина и ежевика, — отмечает Толоконникова. — Но черника в этом списке — самая эффективная. К тому же, она полезна для зрения».

Томаты

Содержащийся в томатах ликопин, который и придает овощу красный цвет, способен уничтожать свободные радикалы и эффективно бороться с раковыми клетками. Особенно много этого вещества в помидорах черри. Чтобы ликопин лучше усваивался, помидоры рекомендуют сбрызгивать оливковым маслом: жиры усилят действие антиоксиданта.

Авокадо

Авокадо известен как очень эффективный антиоксидант благодаря содержанию глутатиона. Это вещество защищает организм от свободных радикалов и предотвращает появление рака. «Из авокадо можно приготовить невероятно количество вкусных и питательных блюд, — говорит диетолог. — Можно порезать его на бутерброд или же приготовить соус гуакамоле»

Цитрусовые

В цитрусовых фруктах немало полезных веществ. Так, апельсины и лимоны стимулируют работу иммунитета и способствуют уничтожению раковых клеток. Грейпфруты же выводят из организма канцерогены, тем самым в разы уменьшая риск появления онкологических заболеваний. Диетолог напоминает, что цитрусовые лучше не есть на пустой желудок во избежание неприятных ощущений и изжоги.

Зеленый чай

Полезные свойства зеленого чая можно перечислять очень долго. Он успокаивает нервную систему, очищает организм и даже предотвращает появление онкологических заболеваний. Зеленый чай не дает раковым клеткам расти. «Пейте его хотя бы раз в день, — советует Толоконникова. — Ваше самочувствие улучшится!».

Грецкие орехи

Пользу грецких орехов незаслуженно преуменьшают, а ведь они способствуют росту активности иммунных клеток. Врачи считают, что грецкие орехи помогают даже бороться с раком на ранних стадиях, не давая раковым клеткам размножаться.

Имбирь

Корень имбиря обладает антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. Он укрепляет иммунитет, блокирует раковые клетки и предотвращает рост новообразований в организме. Имбирь можно добавлять не только в еду, но и в чай: это придаст напитку пикантности и оздоровит организм.

Виноград

В винограде содержится ресвератрол — растительный гормон, который убивает раковые клетки. Это вещество даже уже пораженному опухолью организму, не говоря уже о профилактике онкологических заболеваний. И вкусно, и полезно!

Чеснок

Всем известно, что чеснок эффективен в борьбе с вирусами, но, оказывается, он способен предотвратить не только простуду, но и онкологию. Содержащиеся в чесноке фитонциды не дают раковым клеткам размножаться. Один зубчик в день — и ваш организм надежно защищен. При этом чеснок необходимо есть именно в сыром виде: при термической обработке полезные вещества не сохранятся.