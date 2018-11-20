Помогает ли соляная лампа

В сезон простуд традиционно становится актуальным вопрос: как укрепить иммунитет. В ход идут самые разные средства, начиная от чая с лимоном и чесноком и заканчивая осветительными приборами из уникальной гималайской соли. На чем основано действие солевой лампы и может ли она помочь в укреплении иммунитета.

Производители солевых ламп обещают чудодейственный эффект: кристалл соли выделяет в воздух отрицательно заряженные ионы, способные уничтожать бактерии и вирусы и обеззараживать воздух в помещении. Некоторые из них идут дальше и уверяют, что соль содержит до 80 полезных минералов, также выделяющихся в воздух, а кроме того, притягивает токсины и вредные вещества и нейтрализует их.

В действительности гималайская соль мало отличается по составу от обычной поваренной соли, а специфическую окраску кристаллам придает оксид железа. Чем выше его концентрация, тем ярче цвет.

Водяной пар, содержащийся в воздухе, способен "прилипать" к лампе и диссоциировать соль на ионы натрия и хлора, но как только пар испаряется, а это происходит очень быстро, ионы вновь рекомбинируют. А значит, воздух не насыщается этими ионами в достаточном количестве.

В 2013 году в журнале BMC Psychiatry вышло исследование, которое показало, что отрицательно заряженные ионы никак не влияют на эмоциональное состояние человека и качество его сна.

Таким образом, солевая лампа не может использоваться как средство профилактики простудных заболеваний. Но тем не менее пользу она все-таки может принести.

Мягкий рассеянный свет оказывает расслабляющее действие и помогает снять стресс, накопившийся за день, а для тех, кто верит в ее уникальное воздействие, работает эффект плацебо.