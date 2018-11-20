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6 способов вылечить простуду без лекарств
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6 способов вылечить простуду без лекарств 

Fiteria 15 часов назад
Фото: Fiteria
Простуда — это не самое приятное явление, но осенью и зимой никто от него не застрахован. Большинство людей ощущают неприятные симптомы простуды не менее недели, при простуде невозможно работать и заниматься спортом из-за слабости и разбитого состояния. Не все любят прибегать к лекарственным средствам, к счастью, есть способы ускорить выздоровление своими силами. Эти шесть методик ускоряют естественное выздоровление и облегчают самочувствие.

Чеснок

Антибактериальные и противовоспалительные свойства чеснока были открыты человечеством в незапамятные времена. Простое народное средство используется против многих недугов, в том числе и против простуды. Ты просто употребляешь в пищу чеснок, и он начинает работать против болезни внутри тебя.

Эфирные масла

Из всех естественных средств против простуды эфирные масла будут самыми мощными. Для того, чтобы ускорить и облегчить течение простуды, нужно выбирать эфирные масла с антибактериальными и противовирусными свойствами, это цитрусовые, хвойные ароматы, масло чайного дерева, эвкалипта и базилика.
При использовании в аромалампе частички масел будут развеиваться в воздухе и попадать внутрь при каждом вдохе.

Травы

Среди трав можно подобрать средство практически против любой болезни, травы имеют меньше противопоказаний, чем лекарственные препараты, и поэтому доступны для большего количества людей. Для лечения простуды используют ромашку, липовый цвет, против насморка используют шалфей и зверобой, от кашля — подорожник и донник.

Отдых

Здоровый отдых и полноценный сон — это обязательное условие выздоровления. Если переносить простуду на ногах, то она может перейти в опасные для здоровья и жизни осложнения. Несколько дней, проведенные дома, значительно ускоряют выздоровление.

Отсутствие стрессов

Состояние при простуде усугубляется от стрессов, для быстрого выздоровления отдыхать должны не только тело, но и разум. Не стоит ругать себя и нервничать за пропущенные рабочие дни и тренировки, от внутреннего стресса тебе станет только хуже.

Другие натуральные средства

Для того, чтобы найти лекарство от простуды, нужно заглядывать не только в аптечку, но и в холодильник. Многие продукты обладают выраженным противовоспалительным и противомикробным действием, это не только всем известный чеснок, но и корень имбиря, лимон, куриный бульон, корица, мед, малина, редька. Правильное составление меню при простуде ускоряет выздоровление и помогает людям чувствовать себя намного лучше.
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