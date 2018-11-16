6 сухофруктов, которые могут заменить таблетки

Не всегда при первых симптомах болезни нужно сразу глотать таблетки. Иногда можно и вовсе обойтись без них, если заменить лекарства сухофруктами. Они помогут укрепить иммунитет и предупредить болезни. Подробнее о целебных свойствах сухофруктов SPB.AIF.RU рассказала диетолог-нутрициолог Юлия Манчук.

Сушеный инжир

Сухой кашель чаще всего бывает остаточным явлением после простуды, и лечится очень трудно. Эксперт рекомендует спасаться от него сушеным инжиром. «Он помогает избавиться от изнуряющего кашля, а еще придает щекам румянец. Так проявляется повышение уровня железа в крови. В инжире его больше, чем в яблоках», — объясняет Манчук.

Мочегонные свойства инжира благотворно влияют на почки. А входящие в состав инжира кальций, фосфор, йод, калий, бром, марганец, сера, витамины A, C, B1, B2 помогает лучше работать пищевому тракту. Для сердечно-сосудистой системы инжир тоже важен: при венозной недостаточности он снижает свертываемость крови, предупреждает развитие гипертонии и успокаивает слишком частое сердцебиение.

Курага

Этот сухофрукт тоже хорошо влияет на кровеносную систему. Вещества, входящие в состав кураги, расширяют и очищают кровеносные сосуды. Содержащийся в кураге магний снимает спазмы стенок кровеносных сосудов. Это улучшает состояние всего организма — хороший кровоток творит чудеса. Становится лучше состояние почек и сердца, налаживается питание головного мозга, улучшается память. «Актерам, студентам, всем тем, кому нужно запоминать большой объем информации, я советую съедать хотя бы по 50 граммов кураги каждый день», — добавляет эксперт.

Благодаря большому количеству магния курага способна заменить дорогие препараты с его содержанием, которые часто назначают беременным женщинам. Не хуже лекарств она помогает побороть стресс и повышает уровень гемоглобина в крови.

Высушенный виноград благодаря своему составу поможет вам успокоить нервы. Специалист считает его отличным средством от раздражительности, но предупреждает, что людям, имеющим расположенность к набору веса, изюм нужно есть в меру из-за высокого содержания в нем сахара. Впрочем, в нем много и полезных веществ. Например, калий, который способен продлить молодость организма. «Высокое содержание калия активизирует регенерацию тканей и хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему», — объясняет эксперт. Для людей, страдающих анемией, изюм также станет спасением.

Сушеный чернослив

В этом фрукте много клетчатки, органических кислот и полезных микроэлементов. Это помогает черносливу улучшать обмен веществ, работу кишечника и нормализовать давление. Также он хорош для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сушеный ананас

Конечно, свежий сочный фрукт по вкусовым качествам куда приятнее цукатов. Но и высушенный, ананас сохраняет полезные свойства и помогает поддерживать тонус, побороть лишний вес и даже продлить молодость благодаря калию и меди в своем составе. Редкое вещество бромелайн, содержащееся в ананасе, представляет собой целый комплекс растительных ферментов. Он налаживает пищеварение и борется с воспалительными процессами.

Сушеная вишня

Больше всего пользы вишня принесет жителям мегаполисов, ведь она прекрасно выводит из организма химикаты. Все это благодаря большому количеству пектина, который помогает связать вредные химические соединения и вывести их из организма, не попадая в кровь. Кроме этого, сушеная вишня является отличным антисептиком и отхаркивающим средством. «Тем, кто страдает судорогами, тоже полезно регулярно есть вишню. В ней хорошее сочетание таких микроэлементов, как калий, магний, витамины A, C, PP и органических кислот», — уточнила эксперт.

Нутрициолог Юлия Манчук предупреждает, что заниматься самолечением с помощью одних лишь сухофруктов все же не стоит. В случае болезни все-таки нужно обратиться к врачу, а полезные фрукты станут хорошим дополнением к лечению и профилактикой заболеваний.