Как сохранить здоровье и молодость

Хотите изменить жизнь к лучшему? Тогда делайте эти вещи и уже через неделю увидите первые изменения.

1. Принимайте душ только раз в день. Этого достаточно для очищения и восстановления кожи.

2. Откажитесь от сушки мокрого белья в квартире. Повышенная влажность способствует распространению плесени и грибков, которые вредят здоровью.

3. Введите в рацион перец чили. Жгучая приправа поможет поднять настроение и избавит от депрессии.

4. Делайте упражнение «планка». Благодаря ему подтягиваются все мышцы тела.

5. Начинайте утро со стакана тёплой воды с лимоном. Такой напиток пробуждает организм, активизирует работу внутренних органов и способствует улучшению обмена веществ.

6. Добавляйте в еду кокосовое масло. В нём содержится множество полезных веществ, отвечающих за функционирование органов и молодость кожи.

7. Уберите из спальни гаджеты. Просмотр фильмов, изучение новостей, пролистывание фотографий и ответы на смс оттягивают отхождение ко сну, нарушая биологический ритм.

8. Ешьте шоколад, но покупайте лишь те сорта, где содержится более 70 процентов какао. Умеренное потребление тёмного шоколада позволит укрепить сердечную мышцу и сосуды и обеспечить мозг энергией.