«Лечение» содой и другие нелепые мифы о медицине

«Лечение» содой и перекисью водорода уже можно считать интернет-мемом: нелепые рецепты «чудодейственных» средств заполонили интернет. Возможно, вы удивитесь, но к сожалению, немало людей до сих пор попадаются на удочку вирусной информации и верят, что сода и перекись и правда могут их вылечить.

Чем опасно такое «самолечение» по инструкциям из непроверенных источников в интернете, подробно объяснил кандидат медицинских наук врач терапевт Егор Макаров. К каким трагических последствиям ведет неправильное приминение соды и перекиси — в нашем материале.

Сода: опасно для почек и сердца

Что обещают: чаще всего в интернете встречаются предложения применять пищевую соду для лечения заболеваний желудка и пищевода: гастрит, язвенная болезнь, эзофагит. Объясняется это, как правило, химическими свойствами — способностью к «защелачиванию» среды, и, как следствие, снижению уровня кислотности (изменению pH).

В действительности это вещество следует использовать лишь в кулинарии.

4 причины, почему нельзя «лечиться» содой:

— Использовать соду для нейтрализации желудочной кислоты можно в крайне редких случаях, если вы находитесь, к примеру, в горах, в отдалении от цивилизации, и под рукой нет антацидных препаратов, которые справляются быстро и безопасно с этой проблемой (Ренни, Маалокс, Фосфалюгель и т.д.) в крайнем случае, вы можете использовать щелочную минеральную воду (Боржоми, Джермук и т.д.).

— Воздействовать на уровень pH крови категорически запрещается, этим могут заниматься только врачи в отделениях реанимации и стационарах.

— Использовать соду, как средство от изжоги опасно, во-первых, это решение проблемы максимум на 30 минут, далее следует феномен «рикошета», кислотность через час после использования соды увеличивается значительно, образовавшаяся углекислота активно раздражает слизистую оболочку желудка. Во-вторых, изжога с частотой 1 раз в неделю уже является симптомом гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, а у нее уже свой алгоритм диагностики и лечения, туда не входит ни сода, ни порой даже антациды.

— Определенное количество раствора соды попадает в кровь, меняя ее кислотность, что чревато проблемами с почками, свертываемостью крови и сердечно-сосудистой системой. В свое время был предложен термин «Хронический метаболический алкалоз», развивающийся у больных язвенной болезнью вследствие длительного приема в больших количествах щелочей и молока, также он известен как синдром Бернетта, или молочно-щелочной синдром. Он проявляется общей слабостью, снижением аппетита с отвращением к молочной пище, тошнотой и рвотой, заторможенностью, апатией, кожным зудом, в тяжелых случаях — атаксией, отложением солей кальция в тканях (часто в конъюнктиве и роговице), а также в канальцах почек, что приводит к постепенному развитию почечной недостаточности.

Что обещают: перекись водорода (H2O2) активно предлагается онлайн-ресурсами как средство для заживления ран, а также, как и сода, в качестве средства лечения заболеваний органов пищеварительной системы.

На самом делеперекись водорода является веществом с сильными окислительными свойствами, уничтожающим микробные клетки (то есть — имеет антимикробное свойство), но и также может повреждать клетки организма человека.

Что нельзя «лечить» перекисью водорода:

— В случае ран это действие не является полезным, так как тормозит процессы заживления.

Исключительно в практике гнойной хирургии применяются повторные промывания перекисью водорода абсцессов, флегмон (разлитых гнойных воспалений подкожной клетчатки) — с целью быстрого вымывания некротических (омертвевших) участков ткани и очистки раны.

— Применение перекиси для приема внутрь абсолютно недопустимо, поскольку представляет опасность (зависящую от концентрации раствора) в виде химических ожогов пищевода, желудка с формированием в дальнейшем стенозов (сужений) пищевода, требующих сложного хирургического лечения.

— Кроме того, при всасывании через слизистую оболочку желудка в кровь перекись водорода проявляет свои окислительные свойства в виде процесса «перекисного окисления липидов», содержащихся в стенках клеток сосудов, что опасно развитием токсического шока, острой почечной недостаточности и летального исхода.

Другие заблуждения о «лечении» в сети

Среди «шаманских» методов лечения в онлайн-сетях также присутствуют всевозможные «очистки» кишечника, печени, сосудов; «лекарства от рака», в основе которых — настойки на грибах; средства местного применения («мази от боли в суставах») растительного и животного происхождения и т.д.

В большинстве случаев распространение таких мнений имеет под собой коммерческий интерес кустарных производителей различных «средств», БАДов и прочего. Некоторые моменты (сода, перекись водорода) явно не связаны с бизнес-подтекстом, а циркулируют по ресурсам в качестве «вирусных текстов» для привлечения внимания пользователей к конкретным ресурсам и размещенной на них рекламе.