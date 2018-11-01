Сколько соли человеку необходимо в сутки

Хлорид натрия (NaCl), который мы все знаем как обычную поваренную соль, человеку необходим для жизни. Это источник натрия, при недостатке которого даже здоровый человек начинает испытывать серьезные проблемы — тошноту, проблемы с сердцем, судороги.

Переизбыток соли тоже не несет ничего хорошего и характеризуется отеками (одна молекула натрия задерживает в организме шесть молекул воды), повышением кровяного давления, и может привести к раку желудка, остеопорозу и поражению почек.

Натрий играет большую роль в электролитическом балансе человеческого организма, и поддержание его уровня очень важно для спортсменов и детей, он отвечает за проведение импульсов в нервах, сокращение мышц, регулирует количество сокращений сердца в минуту и нормализует рост тканей и костей. Хлор, содержащийся в соли, играет большую роль в образовании соляной кислоты в желудке, которая отвечает за способность переваривать пищу.

В организме среднестатистического человека содержится четверть килограмма соли.

Она действительно вредна

Вкус соли кажется настолько приятным для многих людей, что они с трудом могут удержаться, чтобы не употребить в течение дня её слишком много. Американские исследователи из частного университета Тафтса в Массачусетсе провели крупнейшее в мире изучение влияния хлорида натрия на 75% живущих на Земле людей и неожиданно пришли к выводу, что избыток соли является причиной каждой десятой смерти на планете. Снизив количество потребляемой соли, можно было избежать около 1 700 000 смертей в год.

Дело в том, что задержка воды в организме заставляет его работать на износ — страдают, в первую очередь, сосуды и сердце. Со временем они теряют способность сокращаться и расширяться, кровоснабжение ухудшается, внутренние органы человека недополучают кислород. Кроме этого, задержка воды приводит к повышению давления внутри глазных яблок, из-за чего развивается катаракта — человек быстрее слепнет в пожилом возрасте.

Люди, потребляющие 9–12 граммов соли в сутки, страдают от избытка натрия и умирают от проблем в кровеносной системой.

Однако выяснилось, что почти все люди на Земле потребляют намного больше соли, чем это им нужно для жизни. Большую часть соли они съедают с фастфудом, колбасными изделиями, копченым мясом, бульонными кубиками, консервами, сыром, хлебом и различными соусами.

Не больше и не меньше

В сутки здоровому человеку по рекомендациям ВОЗ нужно 5 граммов соли (1 чайная ложка), что составляет 2 грамма чистого натрия. Детям следует употреблять в два раза меньше — 2,5 граммов. Беременные женщины должны употреблять обычное количество соли. Летом человек теряет большое количество натрия с потом, и поэтому может в это время употреблять больше соли без риска для здоровья — до 10-12 граммов.

Количество соли на столе можно уменьшить, если прекратить употреблять соевый и рыбный соус, не выставлять соль на стол для подсаливания, ограничить потребление консервов, колбасы и ввести в обычай употребление продуктов с низким содержанием натрия, для чего нужно обращать внимание на этикетки и читать состав продуктов.

Параллельно с этим необходимо увеличить в рационе количество овощей, фруктов, которые содержат калий. Этот элемент несколько нейтрализует действие натрия на сосуды.

Есть ли жизнь без соли

Разумеется, есть — большое количество натрия мы получаем с обычными продуктами. Известно, что однажды европейцы привезли в Европу аборигенов из африканских джунглей, но им так и не удалось гостей накормить деликатесами: люди, привыкшие к естественному вкусу пищи, не понимали вкуса соленой икры, балыка и солений.

В цивилизованном мире к бессолевой диете прибегают обычно в лечебных целях — при заболеваниях печени и почек. Однако при этом следует помнить, что натрий в организм все-таки должен поступать, пусть и в ограниченных количествах. При слабости, сонливости, головокружении и приступах тошноты диету следует прекратить и посоветоваться с врачом.

Без регулярного поступления натрия человек может прожить всего 12 дней. Первым от дефицита будет страдать мозг — замедляться процессы мышления и способность человека общаться с другими людьми.

Пониженный уровень натрия может вызвать загущение крови и рост «плохого» холестерина; и то, и другое убыстряет процесс образования тромбов. А если съедать меньше 2-х граммов в сутки, то риск получить инфаркт или инсульт возрастает на 40%.