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Почему лимон спасет вас от простуды
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Почему лимон спасет вас от простуды 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Каждый из нас наверняка не один раз слышал совет пить при простуде как можно больше чая с лимонов. Но все ли задумывались, почему лимон принято считать помощником в избавлении от заболеваний верхних и нижних дыхательных путей?
Первым и самым очевидным является тот аргумент, что лимон — это витамин С, который, как известно, для организма и иммунитета очень полезен. Сок лимона, разведенный в горячей воде с добавлением меда каждые два часа внутрь — средство, которое поможет вашему организму активнее бороться с вирусом и не даст ему "пустить корни".
Помимо витамина С лимон содержит еще полезные и не менее важные элементы А, В1, В2 и Р, а так же вещества, способные убивать вредные бактерии и вирусы — поэтому его часто используют и как антисептическое средство. Если вы не слишком любите лимон из-за его вкуса, то прежде, чем использовать, опустите его на немного в кипяток целиком — так он потеряет свою кислинку.
Главное, не забывайте, что большая часть полезных веществ лимона кроется в его кожуре, поэтому употребляйте этот продукт вместе с ней. Имбирь и мед всегда станут прекрасным дополнением к напитку с лимонным соком.
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