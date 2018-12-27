Как спасти жизнь в критической ситуации

Лифты облегчают нашу жизнь, во мгновение ока поднимая на десятки метров. Однако про лифты слагают и страшилки, связанные с падением или застреванием. Несмотря на то, что современные лифты действительно безопасны, критические ситуации полностью исключить нельзя.

И вот трюк, который вам поможет, когда нужно экстренно спуститься на лифте вниз без остановок на прочих этажах. Нужно нажать кнопку закрытия двери и удерживать ее, пока лифт не закроется, а потом нажмите кнопку этажа, на которой нужно попасть. Держите обе кнопки нажатыми, пока лифт не остановится.

Еще одна, к счастью, редкая, но все же возможная опасность — укус змеи. Традиционно считается, что лучший способ помощи в такой ситуации — высосать яд из раны. В реальности это далеко не лучшая идея, поскольку от манипуляций яд только лучше распределится. Со жгутом, которым часто предлагают перетянуть конечность при укусе змеи, тоже стоит быть аккуратным, поскольку длительное сдавливание может привести к падению кровяного давления вплоть до смертельного уровня.

Оптимальным вариантом станет использование особого приспособления для высасывания яда из раны, которое всегда стоит иметь при себе, если вы отправляетесь в район, где водятся ядовитые змеи.

В видео вы найдете еще несколько советов, которые спасут вам жизнь.