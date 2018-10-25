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Чем полезно малиновое варенье
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Чем полезно малиновое варенье 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
При первых признаках простуды наши мамы и бабушки еще до того, как отправиться в аптеку, заваривали нам чай с малиновым вареньем. Принято считать, что именно оно является одним из главных народных средств при простудных заболеваниях. Почему так? На это есть несколько причин.
Главный плюс малинового варенья в содержании в нем веществ, по составу сходных с ацетилсалициловой кислотой. Благодаря этому у человека, отведавшего это домашнее лакомство, нормализуется температура тела.
Также малиновое варенье немного разжижает кровь, что считается крайне важным аспектом для того, что исключить риск инсульта при повышенной свертываемости.
Воспаленные суставы и ревматоидный артрит тоже можно вылечить этим чудо-средством. Но для того, что добиться видимого эффекта, нужно употреблять не менее 100 граммов малинового варенья ежедневно, а это бывает довольно сложно сделать тем, кто не жалует сладкое.
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