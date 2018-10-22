Целебные свойства хурмы

Медики относят хурму к продуктам диетического питания, по своим свойствам этот фрукт лишь немного уступает цитрусовым.

В хурме содержится много полезных веществ: витамины А, В, С, а также кальций, магний, калий, железо, фосфор, медь, цинк, марганец и йод, которыми и обусловлены ее полезные свойства.

Хурма снимает отеки и предупреждает развитие мочекаменной болезни, так как выводит лишнюю воду из организма.

Бета-каротин, обеспечивающий такой яркий оранжевый цвет фрукта, обладает прекрасными антиоксидантными свойствами, предупреждает старение клеток и сдерживает рост новообразований.

Витамин А помогает укрепить зрение, калий применяется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а железо благотворно воздействует на стенки сосудов. Йод необходим щитовидной железе.

Хурму включают в диетическое меню, при невысокой калорийности, хурма отлично насыщает и надолго избавляет от чувства голода.

Противопоказания

В хурме содержится много сахара, а значит диабетикам этот фрукт противопоказан. Кроме того, дубильные вещества — танины, которые придают хурме вяжущий вкус, могут спровоцировать запоры и кишечную непроходимость. Не стоит есть, незрелые плоды, а с некоторых, особо вяжущих сортов, лучше снять шкурку, именно под ней концентрация танинов наиболее высока.