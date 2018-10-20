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Так ли полезен подорожник на самом деле
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Так ли полезен подорожник на самом деле 

Рамблер 20 октября 2018
Фото: depositphotos.com
В нашем детстве подорожник был средством первой помощи. Тогда "приложить подорожник" можно было ко всему — от серьезных ран до укусов комаров — и он помогал. Но действительно ли это растение обладает лечебными свойствами?
Мало кто знает, но существует около 150 видов подорожника. Это растение растет практически в любом уголке планеты и считается сорняком. Однако у этих невзрачных кустиков действительно много удивительных свойств.
Листья подорожника содержат дубильные вещества, витамины (например, С и К), лимонную кислоту, ферменты, каротин и многое другое. И это делает обычный сорняк настоящей "аптечкой", которая растет прямо под ногами. Сок подорожника действительно может помочь обеззаразить рану или ожог, немного уменьшить боль и ускорить заживление. Также он поможет при проблемах с тахикардией и от зубной боли.
Но "прикладывать подорожник" тоже надо правильно. Для того, чтобы растение сработало, надо удалить его стебель и хорошо промыть лист. Если воды нет, то нужно счистить пыль, грязный листок к ране нельзя прикладывать ни в коем случае. Подорожник необходимо помять в руках, чтобы появился сок. После этого можно приложить растение к ране и зафиксировать его повязкой. Как только лист подсохнет, его необходимо поменять.
Важно. В случае сильного повреждения не занимайтесь самолечением, немедленно обратитесь к врачу. Также прекратите применение, если заметите аллергическую реакцию или другие негативные проявления.
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