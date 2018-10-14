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Назван лучший продукт для страдающих гипертонией
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Назван лучший продукт для страдающих гипертонией 

Аргументы Недели + ещё 1 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Ученые назвали осенний фрукт, в котором содержатся вещества, укрепляющие сосуды и способствующие стабилизации артериального давления, а также обеспечивающие профилактику атеросклероза.
Специалисты провели ряд исследований, в ходе которых выяснилось, что яркая и аппетитная хурма является одним из лучших фруктов для людей, страдающих гипертонией.
В ней содержатся, кроме прочего, витамины Р и С, сочетание которых считается источником молодости. Оно сохраняет в организме гиалуроновую кислоту, которая укрепляет капилляры и улучшает состояние кожи.
Хурма также полезна и для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что ее плоды также содержат очень полезные для "сердечников" калий и магний.
Калий нормализует сердечный ритм и очищает организм от шлаков. А магний выводит из организма излишний холестерин и, кроме того, способствует расслаблению мышц.
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