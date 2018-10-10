Какие ошибки мы совершаем при оказании первой помощи

Всех нас учили в школе азам первой медицинской помощи: обработке ран, наложению повязок и так далее. Но на деле наши представления об оказании помощи часто оказываются весьма приблизительными и приносят вред вместо пользы.

Ожог медузы

Как только ужаленный медузой человек вышел из воды, ему необходимо оказать первую помощь и для начала убрать с кожи остатки щупалец и стрекательных клеток медуз. Для этого оказывающий помощь должен обернуть руки полотенцем — клетки медузы еще какое-то время выделяют яд. Рекомендуется поскоблить поврежденное место тупой стороной ножа, пилкой для ногтей либо пластиковой картой.

Затем место ожога нужно промыть — обязательно морской водой. Также можно применить содовый раствор, нашатырный спирт, а, в крайнем случае, спиртные напитки вроде водки или коньяка. Знаменитый путешественник и врач Юрий Сенкевич рекомендовал обработку ожогов медузы мочой, поскольку та богата аммиаком. Сенкевич знал об этом не понаслышке: однажды он встретился с одной из самых опасных медуз, «португальским корабликом», чей ожог может оказаться смертельным. Тогда, благодаря правильной помощи, все разрешилось благополучно.

Еще одним выходом из положения является лед, подойдет и тот, что можно найти в торговых точках на пляжах. Его заворачивают в тряпку либо кладут в пакет и прикладывают к месту ожога. Как бы грамотно не была оказана помощь, пострадавшего все же должен осмотреть врач. Особенно, если вслед за ожогом у него появились мышечные судороги, головная боль, рвота, аллергия.

Слюна как антисептик

Рефлекторно мы обычно пытаемся «зализать» мелкие порезы и царапины. Изучая свойства слюны, врачи из Новосибирска пришли к выводу, что она является уникальным антисептиком. Концентрация целительных веществ в слюне максимальна по утрам, до еды. Также высока польза от слюны ребенка до семи лет.

В качестве одного из примеров эффективности слюны, эти же ученые исследовали случай, в котором охотник пострадал от медведя. Мужчине удалось отбиться от животного, но он получил драные раны. Как правило, такие повреждения должны быть незамедлительно обработаны антибиотиком, иначе вероятно возникновение сепсиса. Однако ему пришлось еще пять суток идти по тайге, охотник зализывал свои раны, других вариантов лечения у него попросту не было. Когда его нашли геологи, то, оказалось, что его раны чисты, слюна сделала свое дело.

Недооценка серьезности

Если вы имеете смутное представление об искусственном дыхании и непрямом массаже сердца, то лучше обойтись без этих реанимационных мероприятий, особенно, если у пострадавшего бьется сердце и прощупывается пульс. Неправильные удары по грудине весьма опасны, можно нанести дополнительные травмы и даже сломать ребра.

То же относится к жгутованию и наложению шин. Если речь идет о сильном артериальном кровотечении, то лучше не расходовать драгоценное время на накладывание жгута, а пережать фонтан крови пальцами. Когда столь интенсивного кровотечения нет, медики советуют сделать тугую повязку либо туго тампонировать рану. Если жгут наложен, то нужно распускать его каждые 20 минут, чтобы потом пострадавший не остался без конечности. Что касается шин, то сломанную ногу или руку не выпрямляют, а прибинтовывают как есть, следя, чтобы было обездвижено как место перелома, так и 2-3 ближайших сустава.

Предположения о наличии вывиха у пострадавшего можно оставить при себе. Вправлять вывих имеют право лишь врачи и после проведения рентгена.

Без лишних движений

Людей с подозрением на инсульт либо инфаркт нельзя лишний раз шевелить и пытаться довести их до больницы на своих ногах. Такому человеку нужны носилки. Также не рекомендуется без необходимости двигать тех, кто упал с высоты либо попал в ДТП. Даже спасатели обычно разрезают автомобиль, а не пытаются силой вытащить человека, застрявшего в машине. Нарушение этого правило чревато инвалидностью, а то и смертью пострадавшего.

Масло, жир, сырой картофель и даже мазь «Д-пантенол» нельзя наносить на свежий ожог. Допустимо только охлаждение пораженного участка кожи холодной водой от 10 до 20 минут. При этом ни в коем случае не используется йод или зеленка. Даже если причиной раны стал не ожог, то эти препараты лучше отложить в сторону и воспользоваться перекисью водорода.

Извлечение крупных предметов из ран

К таким предметам относятся нож, большой кусок проволоки, металлический прут и т. д. Можно вынуть из пальца занозу или скобу для степлера, но из серьезной раны ничего доставать нельзя. В противном случае, велик риск сильного кровотечения. Именно поэтому даже бригада «скорой помощи» не торопится вынуть нож из раны, а спешит доставить пострадавшего в больницу, где в операционной уже можно будет восполнить кровопотерю.

Насильственное разжимание челюсти

Зачастую от подобного «лечения» страдают эпилептики. Тогда как во время приступа необходимо лишь слегка поддержать голову эпилептика, а когда судороги пройдут, повернуть человека набок. При этом не стоит насильственно разжимать челюсть человека и пытаться вставить туда какой-либо подручный предмет. От вставленных таким образом ложек и прочих подручных предметов эпилептики, напротив, получают травмы: от сломанных зубов до обструкции бронхов.