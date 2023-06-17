Ряд антикоронавирусных мер отменили в России с 17 июня

Постановления Роспотребназдора, направленные на предотвращение распространения коронавируса, перестали действовать с 17 июня. Так, обязательные тесты на COVID-19 отменены для пожилых людей с симптомами простуды и путешественников, вернувшихся из-за границы, сообщает «Парламентская газета».

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С начала пандемии Роспотребнадзор принял более десяти антикоронавирусных постановлений, в частности, масочный режим и режим самоизоляции. По мере улучшения эпидемиологической обстановки их постепенно отменяли.

Большинство мер перестали действовать еще в 2022 году. Новые послабления коснутся не только россиян, но и граждан Китая с ВНЖ в России. Их избавят от двухнедельного медицинского наблюдения и самоизоляции после поездки на родину.

Также решено отказаться от усиленного дезинфекционного режима в продуктовых магазинах и кафе и отменить обязательное тестирование для контактных лиц и пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Однако уточняется, что главы регионов могут ввести антиковидные ограничения, если ситуация того потребует. По мнению экспертов, резкий рост заболеваемости в настоящее время маловероятен, но за ситуацией продолжают следить.