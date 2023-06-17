В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости COVID-19 осенью

Подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается осенью, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы предполагаем подъем [заболеваемости COVID-19] осенью. Весенний [подъем] в целом, который мы тоже прогнозировали, был, но незаметный", - сказала она. Попова выразила надежду, что и осенью будет легкая форма коронавируса. "Но это зависит только от него самого, насколько он мутирует", - уточнила глава Роспотребнадзора.
Несколько дней назад было опубликованы результаты опрос Фонда общественного мнения, согласно которым 46% россиян заявили, что распространение коронавируса по миру произошло преднамеренно. В начале июня Попова отмечала, что в России не осталось ограничений по COVID-19, есть только рекомендации.