В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости COVID-19 осенью

"Мы предполагаем подъем [заболеваемости COVID-19] осенью. Весенний [подъем] в целом, который мы тоже прогнозировали, был, но незаметный", - сказала она. Попова выразила надежду, что и осенью будет легкая форма коронавируса. "Но это зависит только от него самого, насколько он мутирует", - уточнила глава Роспотребнадзора.