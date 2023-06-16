Вирусолог рассказал, стоит ли прививаться от коронавируса
Эпидемическая ситуация по коронавирусу улучшилась настолько, что Всемирная организация здравоохранения сочла возможным снять режим международной чрезвычайной ситуации.
Несмотря на то что пандемия официально закончилась, ковид надолго укоренился во всем мире.
По мнению главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альштейна, людям с хроническими заболеваниями и пожилым все еще стоит проводить вакцинацию. Об этом он сообщил 16 июня в пресс-центре «Парламентской газеты».
По словам вирусолога, новые варианты вируса появятся и, скорее всего, этой осенью будет подъем заболеваемости, но вряд ли такой уж значительный.
«Пандемия закончилась, а дальше мы будем жить с коронавирусом и принимать соответствующие меры», — сказал Анатолий Альштейн.
Он отметил, что сейчас сняты ограничения, которые были характерны для пандемии. Вакцины разработаны в разных странах и приятно отметить, что самая эффективная — отечественная, отметил специалист. Вряд ли вакцины сократили период течения пандемии, считает эксперт, потому что они разрабатывались по ходу, но прививки уменьшили число заболевших и погибших.
«Я думаю, что было бы благоразумно, особенно для пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями, продолжать вакцинацию примерно раз в полгода, максимум раз в год. Это было бы правильно. Сейчас никто не будет заставлять людей прививаться, это на усмотрение и благоразумие населения», — заключил Альштейн.