Вирусолог рассказал, стоит ли прививаться от коронавируса

Эпидемическая ситуация по коронавирусу улучшилась настолько, что Всемирная организация здравоохранения сочла возможным снять режим международной чрезвычайной ситуации.

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Несмотря на то что пандемия официально закончилась, ковид надолго укоренился во всем мире.

По мнению главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альштейна, людям с хроническими заболеваниями и пожилым все еще стоит проводить вакцинацию. Об этом он сообщил 16 июня в пресс-центре «Парламентской газеты».

По словам вирусолога, новые варианты вируса появятся и, скорее всего, этой осенью будет подъем заболеваемости, но вряд ли такой уж значительный.

«Пандемия закончилась, а дальше мы будем жить с коронавирусом и принимать соответствующие меры», — сказал Анатолий Альштейн.

Он отметил, что сейчас сняты ограничения, которые были характерны для пандемии. Вакцины разработаны в разных странах и приятно отметить, что самая эффективная — отечественная, отметил специалист. Вряд ли вакцины сократили период течения пандемии, считает эксперт, потому что они разрабатывались по ходу, но прививки уменьшили число заболевших и погибших.