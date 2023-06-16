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Стал известен "нулевой" пациент заразившийся коронавирусом

На Западе недавно появилось заявление, утверждающее, что исследователи выяснили имя возможного "нулевого" пациента, с которого могла начаться пандемия коронавируса.

Стал известен "нулевой" пациент заразившийся коронавирусом
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Согласно информации, опубликованной The Sun, это имя принадлежит выдающемуся ученому-вирусологу из лаборатории города Ухань, Бену Ху.

По информации, он проводил исследования по усилению свойств коронавируса. Согласно предположениям, Ху заболел и был госпитализирован с симптомами, которые позднее стали характерными для COVID-19. Вскоре после этого его коллеги также заболели.

Однако необходимо отметить, что эта информация требует дальнейшей проверки и подтверждения.

Об этом сообщает "АиФ".

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