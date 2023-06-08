Ученые выяснили причину неврологических расстройств после COVID-19

Исследование австралийских ученых из Университета им. Маккуори и Института изучения мозга Квинсленда (QBI) выявило связь между длительным течением COVID-19 и развитием неврологических расстройств, таких как головные боли неясной причины, а также потеря вкуса и обоняния.

Как отмечается в отчете исследователей, в ходе масштабных наблюдений им удалось обнаружить, что вирус SARS-CoV-2 способен вызвать «сплавление клеток мозга, и это становится причиной сбоев в работе, а кроме того, приводит к развитию хронических неврологических расстройств», передает ТАСС.

Как указал профессор QBI Массимо Хиллиард, исследователи обнаружили, что COVID-19 вызывает слияние нейронов, ранее не наблюдаемого учеными: нейроны сливаются и либо начинают работать некорректно, либо вовсе перестают функционировать.

Ученые также отметили, что вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в клетках мозга пациентов, перенесших длительную форму заболевания, даже через несколько месяцев после выздоровления, причем разрушительное действие на ткани не прекращалось.

«Раньше считалось, что попадая в мозг, вирус убивает клетки или вызывает воспаление. Сейчас мы знаем: есть и третий вариант, при котором нейроны оказываются сплавлены», – сказал Рамон Мартинес-Мармол из QBI, подчеркнув, что именно этот эффект слияния объясняет возникновение «стойких неврологических расстройств».