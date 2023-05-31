Подтверждена способность SARS-CoV-2 инфицировать кошек

Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах подтвердили способность SARS-CoV-2 инфицировать домашних кошек. В исследовании, опубликованном в журнале Microbiology Spectrum, доказывается, что эти животные могут передавать вирус другим сородичам и в окружающую среду.

© Lenta.ru

В ходе работы авторы проанализировали 16 кошек, которые подверглись либо прямому воздействию SARS-CoV-2 от естественно инфицированного человека, либо косвенному воздействию от другой кошки из предыдущей группы, либо воздействию из загона, в котором содержалась инфицированная кошка. У всех испытуемых регулярно в течение трех недель брали пробы из носа, ротоглотки, образцы крови и образцы окружающей среды на следы SARS-CoV-2, а также на наличие антител.

Специалисты обнаружили, что кошки восприимчивы к SARS-CoV-2, а зараженные животные могут передавать вирус своим сородичам и в окружающую среду. В свою очередь, загрязненная окружающая среда может быть заразной, но недолго.

Средняя продолжительность заразности составляла чуть более одной трети дня. Такие данные были получены на основе периодов, в течение которых вирус обнаруживался в образцах анализов.